Vente OM : Les Marseillais dupés par l'Arabie Saoudite ?

Ces derniers jours, le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a mis le feu à Marseille en annonçant que l'Arabie Saoudite pourrait très bien racheter l'OM. Néanmoins, difficile de savoir quelle est la crédibilité de ce prince. D'après le spécialiste en géopolitique du sport Jean-Baptiste Guégan, il n'est en tout cas pas influent dans les projets d'envergure menés par la famille du prince héritier, Mohammed ben Salmane.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Interrogé par le Média Carré , Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a ouvert la porte au rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. Cependant, Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, prend beaucoup moins au sérieux ces propos, compte tenu du manque d'influence de ce prince saoudien.

Vente OM : C’est confirmé pour l’Arabie Saoudite https://t.co/gkg7kly0F3 pic.twitter.com/M7P11S021k — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

«Il n'est pas au cœur du pouvoir»

« Quand on regarde sa branche de la famille, il n'est pas au cœur du pouvoir et il ne s’exprime pas au nom du royaume saoudien ou de MBS. C'est un prince parmi d'autres. Aujourd’hui leur communication est carrée, ce n’est pas comme ça que cela se passe. Il faut arrêter de donner la parole à n’importe quelle personne parce qu’elle est saoudienne et qu’elle porte l’habit traditionnel. C’est excessif. Quand on demande à quelqu’un si c’est une bonne idée d’investir à Monaco ou Marseille, il ne va pas dire non. Mais là, avec l’Arabie saoudite, il ne faut pas oublier qu’il y a une politique d’Etat construite avec une planification, celle du plan Vision 2030. Ce n'est pas aussi amateur », révèle-t-il pour RMC Sport , avant de poursuivre.

«Personne ne l’a jamais vu nulle part engagé»