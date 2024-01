Vente OM : Marseille s’enflamme, «ça sort de nulle part»

Arnaud De Kanel

« Tout est possible ». En prononçant ses mots en réponse à une question sur un potentiel rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a mis le feu à Marseille. Les supporters se mettent à rêver de l'arrivée d'un nouvel investisseur mais Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport, est venu calmer tout le monde.

Le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a ouvert la porte à un rachat de l'OM par l'Arabie saoudite jeudi dans un entretien accordé au média Carré. Mais cette sortie sort des habitudes de l'Arabie saoudite au moment de s'intéresser à une entité sportive selon Jean-Baptiste Guégan.

«Je pense que c’est une communication qui sort de nulle part»

« Là je pense que c’est un épiphénomène. Je pense que c’est une communication qui sort de nulle part. Le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud cela ressemble plus à quelqu’un de lambda, son rang ne dit pas l'état de sa fortune et de son entregent. De plus, il y a un vrai verrouillage par 'MBS'. Ce type d’action individuelle apparaît inconcevable dans le cadre actuel. Pour se lancer sur le marché français, l’Arabie saoudite ne passerait pas par une action individuelle comme ça », a déclaré le spécialiste de la géopolitique du sport pour RMC Sport .

«Ce n'est pas sérieux»