Vente OM : L’Arabie Saoudite veut frapper fort !

Ce jeudi, un prince saoudien du nom d'Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a relancé le dossier lié à la vente de l'OM. Ce dernier a ouvert la porte à une arrivée en France, et notamment à Marseille. Rien de très surprenant pour Jacques Bayle étant donné que l'Arabie Saoudite veut continuer à étendre son empire.

Si certains souhaitaient que le feuilleton lié à la vente de l'OM disparaissent de l'actualité, ils devront prendre leur mal en patience. Ce dossier est revenu au centre des débats après la sortie de Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, cousin du prince hériter Mohammed ben Salmane. « C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco » a-t-il lâché au média Le Carré . Une sortie qui a fait réagir Jacques Bayle, consultant pour Maritima.

« L’Arabie Saoudite a envie d’investir dans le football »

« On sait très bien que l’Arabie Saoudite a envie d’investir dans le football depuis très longtemps. Est-ce qu’aujourd’hui ils vont racheter Marseille ? Sincèrement, je n’en sais rien. Ils sont peut-être aussi sur Monaco mais c’est une certitude, ils ont besoin d’investir dans le football » a-t-il déclaré. Encore faut-il que Frank McCourt se montre vendeur.

Bayle interpelle McCourt