Vente OM : Il annonce la fin d'un projet légendaire

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs années, la question d'un rachat de l'OM par l'Arabie saoudite fait couler beaucoup d'encre et une récente déclaration du prince saoudien, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, a remis le feu aux poudres. Mais cette déclaration semble avoir pris des proportions inattendues puisque selon Romain Molina, l'auteur de ces mots ne compte absolument pas racheter l'OM.

Déjà le clap de fin pour cette folle rumeur ? Les propos tenus par le prince saoudien, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud n'ont pas manqué de faire réagir les supporters de l'OM. Les rumeurs d'un possible rachat du club phocéen par des Saoudiens ressurgissent régulièrement ces dernières années, même si aucune n'a pour le moment abouti.

«C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille»

Dans un entretien accordé au Média Carré , le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud s'est exprimé sur sa vision du foot et notamment le football français : « C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco. Ces équipes sont performantes. Et peut-être, dans un second temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourraient devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe. »

«La personne en question ne va en aucun cas racheter le club personnellement»