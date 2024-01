Sept joueurs quittent l'OM, Gattuso se lâche

Amadou Diawara

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations a débuté le 13 janvier en Côte d'Ivoire, sept joueurs de l'OM ont quitté la ville de Marseille pour disputer la compétition. Privé de ses protégés, Gennaro Gattuso a fait passer un message clair en conférence de presse ce jeudi après-midi.

La Coupe d'Afrique des Nations (13 janvier - 11 février) tombe mal pour l'OM. En effet, sept joueurs de Gennaro Gattuso sont actuellement en Côte d'Ivoire pour disputer la compétition avec leur sélection respective : Amine Harit, Azzedine Ounahi (Maroc), Chancel Mbemba (RD Congo), Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr (Sénégal). Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach de l'OM s'est livré sur le départ de ses protégés.

«Ce serait trop facile de se mettre à pleurer»

« Ce serait trop facile de s'apitoyer sur son sort, ou de se mettre à pleurer. C'est quelque chose que je savais, dont j'étais conscient avant la trêve, avant même le match contre Montpellier. On savait qu'on allait sûrement perdre 6-7 joueurs. Après c'est sûr que quand l'effectif est aussi restreint, il y a le risque de perdre en cours de route d'autres joueurs. Mais voilà, c'est vraiment inutile de chercher des excuses, de s'apitoyer sur son sort. C'est quelque chose qui m'énerve honnêtement, parce que voilà, on le savait. Après évidemment que dans certaines situations, d'avoir 90 minutes avec peu de changements à disposition, de ne pas savoir si on va mettre un jeune joueur ou pas, forcément que ça affecte un peu les matchs, mais c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé à l'époque du Covid, quand il y avait la pandémie à Naples, d'avoir un effectif comme ça, restreint, mais ce n'est pas une excuse » , a déclaré Gennaro Gattuso, avant d'en rajouter une couche.

