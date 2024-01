CAN 2024 : Guinée, Cameroun... Le Sénégal en route pour le titre ?

Amadou Diawara

Lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal est tombé dans le groupe de la mort. En effet, les Lions de la Teranga ont dû se frotter au Cameroun, à la Guinée et à la Gambie. Malgré tout, les hommes d'Aliou Cissé ont fait un sans-faute, remportant tous leurs matchs.

Le Sénégal remet son titre en jeu en Côte d'Ivoire. Sacrés en 2021, les Lions de la Teranga faisaient partie des favoris pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations avant le début de la compétition. Toutefois, les hommes d'Aliou Cissé n'ont pas été verni lors du tirage au sort de la phase de groupes. En effet, le Sénégal a hérité du groupe de la mort. Plus précisément, la bande à Sadio Mané figurait dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Malgré tout, le Sénégal n'a perdu aucun point durant le premier tour.

Mercato - PSG : Une offre de 50M€ va partir ! https://t.co/8EQxWNTxpw pic.twitter.com/FEpYv4sxsW — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Le Sénégal a fait un sans-faute

Lors de son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a honoré son rang face à la Gambie, l'emportant 3-0. En parallèle, le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée (1-1), et ce, malgré l'expulsion de François Kamano avant la mi-temps. Pour son deuxième match en Côte d'Ivoire, le Sénégal n'a laissé aucune chance aux Lions Indomptables (3-1). De son côté, le Syli National s'est imposé face à la Gambie par le plus petit des scores (1-0). Et pour leur ultime rendez-vous du premier tour, les Lions de la Teranga se sont imposés face à la Guinée (2-0). Seule équipe ayant remporté tous ses matchs du premier tour, le Sénégal a conforté sa place de leader du groupe C. Contraint de l'emporter pour disputer les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a réussi sa mission contre la Gambie (3-2).

Le Sénégal, seule équipe à 9 points de la CAN

Ayant terminé à la première place du groupe C, le Sénégal sera au bras de fer avec la Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, ce lundi à 21 heures. Dauphin des Lions de la Teranga , le Cameroun a rendez-vous avec le Nigeria ce samedi à 21 heures. Faisant partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour, la Guinée jouera son huitième de finale de la CAN contre la Guinée équatoriale ce dimanche à 18 heures. Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations riche en surprises, le Sénégal a surdominé le groupe de la mort. La bande à Sadio Mané est donc plus que jamais favorite pour remporter la compétition.

Le classement final du groupe C

1er : Sénégal, 9 points

2ème : Cameroun, 4 points

3ème : Guinée, 4 points

4ème : Gambie, 0 point