CAN 2024 - Algérie : Riolo balance après la catastrophe

Amadou Diawara

Tombé face à la Mauritanie ce mardi soir, l'Algérie est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. Présent dans l'After Foot de RMC Sport, Daniel Riolo n'a pas épargné les Fennecs. Selon le journaliste français, les joueurs sont « finis », tandis que le sélectionneur est « au bout du rouleau ».

Tombé dans le groupe D, l'Algérie avait largement les moyens de passer le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, les Fennecs ont terminé à la dernière place de leur poule à la surprise générale. En effet, les hommes de Djamel Belmadi n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul contre l'Angola et le Burkina Faso, et ils ont même perdu face à la Mauritanie ce mardi soir. Présent dans l' After Foot après la déroute de l'Algérie, Daniel Riolo a fait un terrible constat sur les Fennecs .

«Beaucoup de joueurs sont complètement finis »

« Ils sont finis. On n’ouvre pas les yeux sur le fait que beaucoup de joueurs sont complètement finis dans cette équipe. Belmadi est certainement responsable. Il a essayé de renouveler, mais il n’a pas de bons joueurs pour renouveler. Lui et son groupe sont au bout du chemin. Celui qui surnage, Ounas, c’est encore un petit joueur. En France, beaucoup de joueurs s’enthousiasment sur Ounas. Mais c’est un remplaçant en Ligue 1. Belaïli, c’est un mec ultra surcoté. Slimani, il est venu avec son frigo » , a déclaré Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Un coach au bout du rouleau complet»