CAN 2024 - Zambie - Maroc : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Maroc dispute son tout dernier match de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Premiers du groupe F avec quatre points, les Lions de l'Atlas ont besoin d'un résultat nul contre la Zambie pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais s'ils veulent rester premiers de leur poule, les hommes de Walid Regragui doivent l'emporter contre les Chipolopolos.

Tombé dans le groupe F, le Maroc a hérité d'un tirage abordable à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de l'Atlas ont évité les grosses cylindrées du continent. Malgré tout, la bande à Achraf Hakimi a perdu des points précieux dans la course à la première place.

Le Maroc doit prendre au moins un point

Pour ses débuts à la CAN 2024, le Maroc s'est frotté à la Tanzanie. Et les Lions de l'Atlas n'ont laissé aucune chance aux Taifa Stars , l'emportant 3-0. Toutefois, les hommes de Walid Regragui ont été tenus en échec par la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba (1-1). N'ayant pas validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc ne peut pas se permettre de faire tourner lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Le Maroc doit gagner pour rester 1er du groupe F

Opposé à la Zambie ce mercredi soir à 21 heures au stade Laurent Pokou à San-Pédro, le Maroc doit prendre au moins un point pour assurer sa place en huitièmes de finale de la CAN. Et pour être sûrs de terminer premier du groupe F, les Lions de l'Atlas sont dans l'obligation de l'emporter contre les Chipolopolos . Le Maroc ne peut donc pas se permettre de calculer lors de son dernier match du premier tour. Comme toutes les autres rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations, Zambie - Maroc est à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Les compositions probables de Zambie - Maroc

Le XI probable de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc : Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Mohamed Chibi - Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah - Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri et Sofiane Boufal.



Le XI probable d'Avram Grant, le sélectionneur de la Zambie : Lawrence Mulenga - Tandi Mwape, Stopila Sunzu, Frankie Musonda, Rodrick Kabwe - Lubambo Musonda, Kelvin Kapumbu, Kings Kangwa, Emmanuel Banda, Fashion Sakala - Patson Daka.