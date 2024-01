CAN 2024 : Un dérapage sexuel a été filmé

Ce lundi, la Côte d'Ivoire a affronté la Guinée équatoriale lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Si la correction reçue par les Eléphants a choqué (4-0), des images captées avant le coup d'envoi ont également fait réagir sur les réseaux sociaux. En effet, des militaires ont réalisé des palpations très intrusives aux abords du stade Alassane Ouattara.

Pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire s'est frottée à la Guinée équatoriale ce lundi en fin d'après-midi. Contre toute attente, les Eléphants ont été humiliés par le Nzalang Nacional (4-0).

How can the #Ivorian authorities think that this is okay? 😳 #TotalEnergiesAFCON2023 cc: @AOuattara_PRCI pic.twitter.com/DzrUVrqIXt