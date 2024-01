CAN 2024 - Gambie - Cameroun : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Troisième du groupe C avec seulement 1 point, le Cameroun affronte la Gambie ce mardi en fin d'après-midi. Pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions Indomptables sont (presque) dans l'obligation de l'emporter face aux Scorpions lors de la dernière journée de la phase de poules.

Le Cameroun n'a pas été verni lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions Indomptables sont tombés dans la poule de la mort avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Tenue en échec face au Syli National lors de la première journée de la phase de groupes (1-1), la bande à Vincent Aboubakar s'est ensuite inclinée face au Sénégal. Alors qu'il n'a plus qu'une rencontre à jouer lors du premier tour de la CAN, le Cameroun cale à la troisième place du groupe C avec un seul point, derrière le Sénégal (6 points) et la Guinée (4 points), mais devant la Gambie (0 point).

Le Cameroun est dos au mur dans le groupe C

Ce mardi, le Cameroun dispute son troisième et dernier match de la phase de groupes de la CAN contre la Gambie. Une rencontre programmée à 18 heures au stade de la Paix à Bouaké. Le match étant diffusé sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Victoire obligatoire pour le Cameroun ?

Pour se donner un maximum de chances de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun doit l'emporter face à la Gambie. Et malheureusement pour les Lions Indomptables , ils pourraient être une nouvelle fois privé de Vincent Aboubakar, incertain à cause d'un pépin à la cuisse gauche. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupes seront qualifiés, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Les compositions probables de Gambie - Cameroun

Le XI probable de Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun : André Onana - Jean-Charles Casteletto, Christopher Wooh, Harold Moukoudi, Tolo Nouhou - Olivier Kemen, André-Frank Zambo Anguissa - Olivier Ntcham, Karl Toko-Ekambi, George-Kevin N'koudou - Frank Magri (ou Vincent Aboubakar).



Le XI probable de Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie : Baboucarr Gaye - Saidy Janko, James Gomez, Omar Colley, Jacob Mendy - Ebrima Darboe, Noah Sonko Sundberg - Ebrima Colley, Ablie Jallow, Alieu Fadera - Musa Barrow.