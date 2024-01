CAN 2024 - Bagarre : Des vidéos qui pourraient menacer le Maroc ?

Amadou Diawara

Ce dimanche, Walid Regragui et Chancel Mbemba ont eu une altercation après le coup de sifflet final de Maroc - RD Congo. Un clash qui a provoqué une bagarre générale entre joueurs et membres du staff des deux équipes. Après cet incident, Chancel Mbemba a lâché toutes ses vérités, révélant qu'il avait des vidéos compromettantes concernant Walid Regragui.

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc s'est frotté à la République démocratique du Congo. Et les deux équipes n'ont pas réussi à se départager ce dimanche. Toutefois, après le coup de sifflet final, Walid Regragui et Chancel Mbemba ont eu une prise de bec, et ce, alors que le sélectionneur du Maroc a interrompu la prière du joueur de l'OM pour lui demander des comptes. Et à la la suite de cette altercation, une bagarre générale a éclatée entre joueurs et membres du staff du Maroc et de la RDC.

CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana... Le programme de cette nouvelle journée https://t.co/PtS7BXLLOt pic.twitter.com/sw2hUdL1Lf — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

«J'ai les vidéos, je n'ai pas besoin de balancer»

Présent en zone mixte après ces incidents, Chancel Mbemba a vidé son sac. « Je n'ai pas besoin de trop parler, mais le plus important, c'est la justice de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Le respect, c'est réciproque. Moi je respecte le coach (ndlr : Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc), c'est un grand monsieur. Mais quand on a les vidéos... on a coupé les vidéos à la TV, mais moi j'ai les vidéos. Je n'ai pas besoin de balancer » , a confié le défenseur de la République démocratique du Congo, avant d'en rajouter une couche.

Comportement contraire à l'éthique du capitaine de l'équipe nationale congolaise envers #Walid_Regragui. Mouvement de la main contraire à l'éthique du joueur congolais envers l'entraîneur Walid Regragui. Ce n’est pas de l’esprit sportif.#CAN2023 : #Maroc # #RD_Congo pic.twitter.com/JCGwzL1cqf — DRISS TACHALTE (@idrissToumi2) January 21, 2024

«Je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir de la bouche du coach»

« Moi j'ai pris le temps de glorifier mon dieu. Moi je garde mon silence, je suis comme ça. Tout le monde connaît Chancel. Moi je respecte tout le monde. Je n'ai pas besoin de tirer sur quelqu'un. La justice de Dieu. Moi quand je joue au foot, je joue normal, comme tout le monde. Je ne suis pas un super joueur, mais je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir de la bouche du coach » , a conclu Chancel Mbemba dans des propos rapportés par RMC Sport.