CAN 2024 : Le Maroc grand favori du Groupe F

Près d'un an après sa demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, le Maroc va disputer la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver. Tombés dans le groupe F, les Lions de l'Atlas sont ultras-favoris pour terminer en tête au classement. En effet, les hommes de Walid Regragui vont se frotter à la République démocratique du Congo, à la Tanzanie et à la Zambie au premier tour.

Du 13 janvier au 11 février, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, 24 équipes se frotteront les unes aux autres : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie.

Un tirage favorable pour le Maroc

En lice pour la CAN 2024, le Maroc d'Achraf Hakimi (PSG) est dans le groupe F en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et de la Zambie. Classés quatrième lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, les Lions de l'Atlas sont les grands favoris de cette poule. A moins d'un accident, les hommes de Walid Regragui devraient terminer à la première place du groupe F sans trop de difficulté. Toutefois, le Maroc devra tout de même se méfier de la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba (OM) et de la Zambie, championne d'Afrique avec Hervé Renard en 2012.

Le programme du groupe F

Journée 1 : Maroc - Tanzanie le 17 janvier à 18 heures au stade Laurent Pokou à San-Pédro, puis RD Congo - Zambie à 21 heures dans la même enceinte.



Journée 2 : Maroc - RC Congo le 21 janvier à 15 heures, puis Zambie - Tanzanie le même jour à 18 heures. Les deux rencontres ayant lieu au stade Laurent Pokou à San-Pédro.



Journée 3 : Tanzanie - RD Congo (stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo) et Zambie - Maroc (stade Laurent Pokou à San-Pédro) en simultanée le 24 janvier à 21 heures.

Les listes des nations du groupe D

Maroc : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdhi Benabid, Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid (Reims), Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi, Amir Richardson (Reims), Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi (OM), Ismael Saibari, Amine Harit (OM), Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi.



République démocratique du Congo : Lionel Mpasi (Rodez, L2), Dimitry Bertaud (Montpellier), Baggio Siadi, Gédéon Kalulu (Lorient), Brian Bayeye, Chancel Mbemba (Olympique de Marseille), Rocky Bushiri, Henock Inonga, Dylan Batubinsika (Saint-Etienne, L2), Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy (Nantes), Edo Kayembe, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Gael Kakuta (Amiens, L2), Grady Diangana, Theo Bogonda, Silas Mvumpa, Meshack Elia, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Yoane Wissa et Simon Banza.



Tanzanie : Kwesi Kawawa, Beno Kakolanya, Aishi Manula, Israel Mwenda, Mohamed Hussein, Bakari Mwamnyeto, Dickson Job, Nickson Kibabage, Lusajo Mwaikenda, Adam Kasa, Zion Chebe Nditi, Mark John, Miano Danilo, Yusuf Kagoma, Mzamiru Yassin, Sospeter Bajana, Adolf Bitegeko, Roberto Yohana, Edwin Balua, Said Hamis, Tarryn Allarakhia, Kibu Dennis, Adbul Suleiman, Ladaki Chasambi et Simon Msuva.



Zambie : Toaster Nsabata, Lawrence Mulenga, Francis Mwansa, Benedict Chepeshi, Stopila Sunzu, Gift Mphande, Changa Chaiwa, Dominic Chanda, Rodrick Kabwe, Zephaniah Phiri, Tandi Mwape, Frankie Musonda, Kings Kangwa, Clatous Chama, Benson Sakala, Emmanuel Banda, Rally Bwalya, Golden Mafwenta, Lubambo Musonda, Frederick Mulambia, Kelvin Kampumbu, Kelvin Kampamba, Fashion Sakala, Lameck Banda, Kennedy Musonda, Edward Chilfuya et Patson Daka.