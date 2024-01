CAN 2024 : Le Groupe D promis à l'Algérie ?

Amadou Diawara

Double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a hérité d'un tirage favorable pour cette édition 2024. En effet, les Fennecs n'affronteront aucune grosse cylindrée du continent lors du premier tour de la compétition. En effet, les hommes de Djamel Belmadi vont se frotter à l'Angola, au Burkina Faso et à la Mauritanie dans le groupe D.

Organisée en Côte d'Ivoire cette année, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 13 janvier au 11 février. Alors que 24 sélections du continent sont en lice pour la compétition, l'Algérie a été verni au tirage. En effet, les Fennecs ne se frotteront qu'à des équipes qui sont largement à leur portée.

Un tirage favorable pour l'Algérie

Tombé dans le groupe D, l'Algérie a hérité de l'Angola, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Ayant déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations à deux reprises - et ce, en 1990 et en 2019 - les Fennecs sont les grandissimes favoris de leur poule. Sauf énorme accident, les hommes de Djamel Belmadi devraient terminer à la première place du groupe D sans être trop inquiété par leurs adversaires. Pour rappel, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2024, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Le programme du groupe D

Journée 1 : Algérie - Angola le 15 janvier à 21 heures au stade de la Paix à Bouaké, puis Burkina Faso - Mauritanie le lendemain à 15 heures dans la même enceinte.



Journée 2 : Algérie - Burkina Faso le 20 janvier à 15 heures, puis Mauritanie - Angola le même jour à 18 heures. Les deux rencontres ayant lieu au stade de la Paix à Bouaké.



Journée 3 : Angola - Burkina Faso (stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro) et Mauritanie - Algérie (stade de la Paix à Bouaké) en simultanée le 23 janvier à 21 heures.

Les listes des nations du groupe D

Algérie : Anthony Mandrea (Caen, Ligue 2), Raïs Mbolhi, Oussama Benbot, Youcef Atal (Nice), Kévin Guitoun (FC Metz), Rayan Aït-Nouri, Yasser Larouci, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougaï, Ramy Bensebaïni, Ahmed Touba, Zineddine Belaïd, Nabil Bentaleb (LOSC), Sofiane Feghouli, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ramiz Zerrouki, Hicham Boudaoui (OGC Nice), Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez, Adam Ounas (Lille), Mohammed Amoura, Youcef Belaïli, Baghdad Bounedjah et Islam Slimani.



Angola : Adilson Neblu, Aldo Monteiro Kadu, Signori Antonio Dominique, Augusto Carneiro, Eddie Afonso, Joaquim Balanga, Jonathan Buatu (Valenciennes, L2), Nurio Furtuna, Kialonda Gaspar, Loide Augusto, Alfredo Ribeiro, Bruno Paz, Benedito Mukendi, Keliano Manuel, Valdomiro Estrela, Cristovao Mabululu, Ambrozini Zini, Joao Milson, Gelson Dala, Jérémie Bela (Clermont Foot), M'Bala Nzola et Zito Luvumbo.



Burkina Faso : Hervé Koffi, Hilel Konaté (Châteauroux, N1), Kilian Nikiema, Sébastien Tou, Issa Kaboré, Steeve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Adamo Nagalo, Abdoul Razack Guiebre, Valentin Nouma, Blati Touré, Adama Guira, Dramane Salou, Ismahila Ouedraogo, Sacha Bansé (Valenciennes, L2), Gustavo Sangaré (Quevilly-Rouen Métropole, L2), Stéphane Aziz Ky, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mamady Bangré (Toulouse), Djibril Ouattara, Hassane Bandé, Mohamed Konaté, Fessal Tapsoba et Cédric Badolo.



Mauritanie : Babacar Niasse (Guingamp, L2), Babacar Diop, Namori Diaw, Lamine Ba, Mohamed Dellah Yali, El Hassen Houeibib, Nouh Mohamed El Abd, Bakary N’Diaye, Khadim Diaw, Aly Abeid, Ibrahima Keita, Guessouma Fofana, Mouhsine Bouddha, Oumar Ngom (Pau, L2), Omaré Gassama (Châteauroux, N1), Bakari Camara (FC Villefranche, N1), Sidi Ahmed Mohamed El Abd, El Hadji Ba, Abdallahi Mahmoud, Hemeya Tanji, Aboubakar Kamara, Souleymane Anne, Aboubakary Koita, Pape Ibnou Ba (Concarneau, L2), Souleymane Doukara, Idrissa Thiam et Amar Sidi Bouna.