CAN 2024 : Salah et les pharaons prêts à récupérer leur couronne ?

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations débutera le 13 janvier, l'Egypte fera son entrée en lice contre le Mozambique un jour plus tard. En plus des Mambas, la bande à Mohamed Salah devra affronter le Ghana et le Cap-Vert pour se sortir du groupe B et valider son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Septuple champions d'Afrique, les Pharaons sont en quête d'un huitième sacre cette année.

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Comme à l'accoutumée, le pays hôte disputera le match d'ouverture dès le premier jour, et ce, face à la Guinée-Bissau. De son côté, l'Egypte fera ses débuts à la CAN le deuxième jour, soit le 14 janvier. Plus précisément, les Pharaons seront opposés au Mozambique à 18 heures. Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la bande à Mohamed Salah devra se frotter à l'autre colosse du groupe B, le Ghana, le 18 janvier à 21 heures. Enfin, l'Egypte jouera son troisième et dernier match du premier tour contre le Cap-Vert le 22 janvier à 21 heures. Trois rencontres qui auront lieu au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan.

L'Egypte est la nation la plus titrée en Afrique

Pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, l'Egypte de Mohamed Salah a deux options : terminer aux deux premières places du groupe B ou faire partie des quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules de la compétition. Si la logique est respectée, les Pharaons devraient lutter pour la première place avec le Ghana. Ces deux sélections ayant une classe d'écart avec le Mozambique et le Cap-Vert. D'ailleurs, l'Egypte court après un huitième sacre à la CAN.

Un huitième sacre pour l'Egypte ?

Depuis la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1957, l'Egypte est l'équipe qui comptabilise le plus de titres. En effet, les Pharaons ont déjà remporté la compétition à sept reprises : en 2010, 2008, 2006, 1998, 1986, 1959 et 1957. La sélection égyptienne aura donc à coeur d'être sacrée pour la huitième fois de son histoire. De cette manière, la bande à Mohamed Salah pourra creuser l'écart avec le Cameroun et ses cinq trophées à la CAN (2017, 2002, 2000, 1988 et 1984). Pour remplir cette mission, Rui Vitoria a dressé une liste de 27 joueurs, dont fait évidemment partie la grande star de Liverpool. D'ailleurs, le sélectionneur de l'Egypte a affiché les ambitions de son équipe en conférence de presse, et ce, en restant prudent : « Chaque match sera abordé comme une finale [...], nous ne penserons à rien d'autre » . Et si les Pharaons ne remportent pas la prochaine CAN, Rui Vitoria sait déjà ce qu'il faut faire pour que la suivante soit la bonne. « Nous devons commencer dès maintenant à travailler au développement du football en Egypte, sinon cela ne progressera pas à l’avenir. Les équipes devraient accepter de laisser partir les joueurs bénéficiant d’offres européennes, en suivant les traces du Nigeria et du Ghana. Il y a trois équipes en Egypte qui versent des sommes importantes à leurs joueurs, les traitant comme les rois du jeu. Nous devons nous concentrer sur le développement de la mentalité des joueurs égyptiens et établir des protocoles qui leur permettent de jouer à l’étranger », a-t-il estimé dans des propos rapportés par Ahram Online.

