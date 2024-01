CAN 2024 : Quel impact sur les championnats majeurs ?

Amadou Diawara

A partir du 13 janvier, les meilleurs sélections africaines se frotteront les unes aux autres en Côte d'Ivoire. En effet, 24 nations du continent tenteront de remporter la CAN 2024. Et malheureusement pour les grands championnats européens, ils seront privés d'un très grand nombre de joueurs pendant plusieurs semaines. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations étant programmée le 11 février.

Dès le 13 janvier, 24 sélections africaines participeront à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 : la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie. Alors que les cinq grands championnats européens ne seront pas suspendus pendant cette période, plusieurs écuries du continent seront privées d'un très grand nombre de joueurs pendant plusieurs semaines. La finale de la CAN 2024 étant prévue pour le 11 février.

Près de 50 joueurs de Ligue 1 à la CAN

Alors que 23 nations sur 24 (tous sauf la Tanzanie) ont déjà divulgué leur liste de joueurs convoqués pour la CAN 2024 organisée en Côte d'Ivoire, la Ligue 1 sait déjà que près d'une cinquantaine de joueurs vont manquer plusieurs journées cet hiver. Et l'OM est le club qui sera le plus dépouillé par la Coupe d'Afrique des Nations, avec huit éléments de son effectif convoqués au total : Achraf Hakimi (PSG, Maroc), Amine Harit (OM, Maroc), Azzedine Ounahi (OM, Maroc), Chancel Mbemba (OM, République démocratique du Congo), François Mughe (OM, Cameroun), Simon Ngapandouetnbu (OM, Cameroun), Pape Gueye (OM, Sénégal), Iliman Ndiaye (OM, Sénégal), Ismaïla Sarr (OM, Sénégal), Morgan Guilavogui (RC Lens, Guinée), Nampalys Mendy (RC Lens, Sénégal), Christopher Wooh (Stade Rennais, Cameroun), Amine Gouiri (Stade Rennais, Algérie), Mama Baldé (OL, Guinée-Bissau), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims, Maroc), Amir Richardson (Stade de Reims, Maroc), Ibrahima Diakité (Stade de Reims, Guinée), Oumar Diakité (Stade de Reims, Côte d'Ivoire), Saïdou Sow (RC Strasbourg, Guinée), Mohamed Bayo (Le Havre, Guinée), Aboudoulaye Touré (Le Havre, Guinée), Enzo Tchato (Montpellier HSC, Cameroun), Issiaga Sylla (Montpellier HSC, Guinée), Dimitry Bertaud (Montpellier HSC, République démocratique du Congo), Charles Castelletto (FC Nantes, Cameroun), Samuel Moutoussamy (FC Nantes, République démocratique du Congo), Moses Simon (FC Nantes, Nigéria), Fali Candé (FC Metz, Guinée-Bissau), Lamine Camara (FC Metz, Sénégal), Kévin Guitoun (FC Metz, Algérie), Franck Magri (Toulouse FC, Cameroun), Mamady Bangré (Toulouse FC, Burkina Faso), Logan Costa (Toulouse FC, Cap Vert), Gédéon Kalulu (FC Lorient, République démocratique du Congo), Montassar Talbi (FC Lorient, Tunisie), Darlin Yongwa (FC Lorient, Cameroun), Formose Mendy (FC Lorient, Sénégal), Jérémie Bela (Clermont, Angola), Mory Diaw (Clermont, Sénégal), Wilfred Singo (AS Monaco, Côte d'Ivoire), Krépin Diatta (S Monaco, Sénégal), Ismail Jakobs (S Monaco, Sénégal), Jérémie Boga (OGC Nice, Côte d'Ivoire), Youcef Atal (OGC Nice, Algérie), Hicham Boudaoui (OGC Nice, Algérie), Adam Ounas (LOSC Algérie), Falaye Sacko (Montpellier HSC, Mali), Kiki Kouyaté (Montpellier HSC, Mali), Moussa Diarra (Toulouse FC, Mali), Mohamed Camara (AS Monaco, Mali), Kamory Doumbia (Brest, Mali), Sirine Doucouré (FC Lorient, Mali) et Nabil Bentaleb (LOSC, Algérie).

Une trentaine de joueurs de PL à la CAN

Après la Ligue 1, c'est la Premier League qui sera la plus impactée par la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, près d'une trentaine de joueurs du championnat anglais seront en Côte d'Ivoire cet hiver : Wilfred Ndidi (Leicester, Nigeria), Alex Iwobi (Fulham, Nigeria), Kelechi Iheanacho (Leicester, Nigeria), Serge Aurier (Nottingham Forest, Côte d'Ivoire), Willy Boly (Nottinham Forest, Côte d'Ivoire), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest, Côte d'Ivoire), Mohammed Kudus (West Ham, Ghana), Jordan Ayew (Crystal Palace, Ghana), Antoine Semenyo (Bournemouth, Ghana), Mohamed Salah (Liverpool, Egypte), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest, Sénégal), Fodé Ballo-Touré (Fulham, Sénégal), Pape Sarr (Tottenham, Sénégal), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest, Sénégal), Idrissa Gueye (Everton, Sénégal), Nicolas Jackson (Chelsea, Sénégal), André Onana (Manchester United, Cameroun), Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton, Algérie), Issa Kaboré (Luton Town FC, Burkina Faso), Bertrand Traoré (Aston Villa, Burkina Faso), Dango Ouattara (Bournemouth, Burkina Faso), Anis Ben Slimane (Sheffield, Tunisie), Nayef Aguerd (West Ham, Maroc), Sofyan Amrabat (Manchester United, Maroc), Yves Bissouma (Tottenham, Mali), Boubacar Traoré (Wolverhampton, Mali) et Yoane Wissa (Brentford, RC Congo).

Une dizaine d'absents en Serie A, en Liga et en Bundesliga

Outre la Ligue 1 et la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga vont également perdre des joueurs cet hiver. Mais heureusement pour ces championnats, seulement une dizaine de leurs pensionnaires vont quitter l'Europe pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations cette année.





Serie A : Victor Osimhen (Napoli, Nigeria), Samuel Chukwueze (AC Milan, Nigeria), Evan Ndicka (AS Rome, Côte d'Ivoire), Christian Kouamé (Fiorentina, Côte d'Ivoire), Boulaye Dia (Salernitana, Sénégal), André-Frank Zambo-Anguissa (Napoli, Cameroun), Houssem Aouar (Roma, Algérie), Ismaël Bennacer (AC Milan, Algérie), Lassana Coulibaly (Salernitana, Mali) et Oussama El Azzouzi (Bologne, Maroc).



Bundesliga : Victor Boniface (Bayer, Nigeria), Sébastien Haller (Borussia Dortmund, Côte d'Ivoire), Naby Keita (Werder, Guinée), Ilaix Moriba (RB Leipzig, Guinée), Serhou Guirassy (Stuttgart, Guinée), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund, Algérie), Farès Chaïbi (Eintracht Francfort, Algérie), Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort, Tunisie), Aïssa Laïdouni (Union Berlin, Tunisie), Noussair Mazraoui (Bayern, Maroc), Amadou Haidara (Leipzig, Mali), Diadie Samassekou (Hoffenheim, Mali) et Amine Adli (Bayer, Maroc).



Liga : Jonathan Bamba (Celta Vigo, Côte d'Ivoire), Baba Iddrisu (Almeria, Ghana), Iñaki Williams (Athletic Club, Ghana), Youssouf Sabaly (Séville, Sénégal), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Sénégal), Mouctar Diakhaby (Valence, Guinée), Aïssa Mandi (Villarreal, Algérie), Selim Amallah (Valence, Maroc), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis, Maroc), Hamari Traoré (Real Sociedad, Mali) et Youssef En-Nesyri (Séville, Maroc).