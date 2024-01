CAN 2024 : L'Algérie de Belmadi n'a pas le droit à l'erreur

Amadou Diawara

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, l'Algérie sera de la partie en Côte d'Ivoire cet hiver. Faisant partie du groupe D, les Fennecs ont hérité d'un tirage largement à leur portée. En effet, les hommes de Djamel Belmadi ne se frotteront à aucun gros poisson du continent africain lors du premier tour de la CAN. Un avantage non négligeable pour tenter d'aller décrocher un troisième titre dans la compétition.

Du 13 janvier au 11 février, 24 sélections se disputeront la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Organisée en Côte d'Ivoire, la compétition va d'abord commencer avec une phase de poules, divisant les équipes en six groupes de quatre. Pour accéder aux huitièmes de finale de la CAN, il faut faire partie des deux premiers de sa poule ou être parmi les quatre meilleurs troisièmes du premier tour. Une tâche qui ne devrait pas être compliquée pour l'Algérie, loin de là.

Un groupe largement à la portée de l'Algérie

Auréolé de ses deux titres de champion d'Afrique, l'Algérie fait partie des équipes à redouter cette année (2019 et 1990). D'autant que les Fennecs ont hérité d'un tirage plutôt facile. Présente dans le groupe D, la bande à Riyad Mahrez va se frotter à l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ayant évité les grosses cylindrées dans son groupe, l'Algérie a la possibilité de faire le plein de points et de capital confiance avant le deuxième tour. En effet, si la logique est respectée, les Fennecs devraient remporter l'ensemble de leurs matchs de la phase de groupes. Après deux rencontres, ils pourraient même avoir déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Un luxe, puisque Djamel Belmadi pourra faire tourner pour la troisième et dernière rencontre du premier tour. Ce qui permettrait à ses meilleurs joueurs de se reposer en vue de la phase à éliminations directes, et à la nation algérienne d'avoir un avantage non négligeable sur ses prochains adversaires, et ce, en vue d'un potentiel sacre le 11 février, jour de la finale. L'Algérie n'a donc pas le droit à l'erreur. Les Fennecs doivent profiter de ce tirage pour se mettre dans les meilleurs dispositions pour la suite de la compétition.

L'Algérie en route pour un troisième sacre ?

Pour son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie sera opposée à l'Angola, et ce, le 15 janvier à 21 heures au stade de la Paix à Bouaké. Par la suite, les Fennecs se frotteront au Burkina Faso le 20 janvier à 15 heures. Enfin, l'Algérie fera face à Mauritanie le 23 janvier à 21 heures au stade de la Paix à Bouaké. Pour cette rencontre, Djamel Belmadi pourra faire tourner son effectif si ses joueurs ont fait un sans faute lors de leurs deux premiers rendez-vous en Côte d'Ivoire.

La liste de l'Algérie pour la CAN 2024