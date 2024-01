CAN 2024 : Sénégal, Cameroun... Qui sortira vainqueur du Groupe C ?

Amadou Diawara

Du 13 janvier au 11 février, 24 pays se disputeront la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Tenu du titre, le Sénégal est tombé dans le groupe C. Et malheureusement pour les Lions de la Teranga, ils figurent dans le groupe de la mort avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Reste à savoir si le Sénégal d'Aliou Cissé honorera son rang en finissant à la première place de sa poule.

La CAN 2024 aura lieu du 13 janvier au 11 février. Pour l'occasion, 24 nations seront réunies en Côte d'Ivoire : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie.

Le Sénégal est favori dans le groupe C

Vainqueur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal se présente comme étant l'un des grands favoris de la compétition. Toutefois, les Lions de la Teranga n'ont pas hérité d'un tirage facile. En effet, les hommes d'Aliou Cissé sont dans le groupe de la mort. Une poule qu'ils partagent avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Si la logique est respectée, le Sénégal devrait se battre avec le Cameroun, l'autre grande nation de ce groupe C, pour la première place. Et les hommes d'Aliou Cissé partent avec une légère avance sur la bande à Vincent Aboubakar. Toutefois, les Lions de la Teranga et les Lions indomptables (cinq sacres à la CAN : 2017, 2002, 2000, 1988 et 1984) devront se méfier de la Guinée, qui pourrait se muer en trouble-fête. De son côté, la Gambie a un train de retard dans cette poule. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe valideront leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour de la compétition.

Le programme du groupe C

Journée 1 : Sénégal - Gambie le 15 janvier à 15 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, puis Cameroun - Guinée le même jour à 18 heures dans la même enceinte.



Journée 2 : Sénégal - Cameroun le 19 janvier à 18 heures, puis Guinée - Gambie le même jour à 21 heures. Les deux rencontres ayant lieu au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.



Journée 3 : Gambie - Cameroun (stade de la Paix à Bouaké) et Guinée - Sénégal (stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro) en simultanée le 23 janvier à 18 heures.

Les listes des nations du groupe C