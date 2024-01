CAN 2024 : Focus sur le groupe de l'Égypte

Amadou Diawara

Septuple vainqueur de la CAN, l'Egypte de Mohamed Salah tentera de remporter un huitième titre cet hiver en Côte d'Ivoire. Mais pour réaliser un tel exploit, les Pharaons devront d'abord se sortir du groupe B, où ils se frotteront à la fois au Ghana, au Cap-Vert et au Mozambique.

Du 13 janvier au 11 février, 24 nations africaines se disputeront la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Doté du meilleur palmarès dans le continent, l'Egypte tentera d'accroitre son avance sur le Cameroun (sacré cinq fois : 2017, 2002, 2000, 1988 et 1984) en remportant sa huitième CAN, après 2010, 2008, 2006, 1998, 1986, 1959 et 1957. Toutefois, l'Egypte de Mohamed Salah devra d'abord passer le premier tour de la compétition.

CAN 2024 : Pays organisateur, la Côte d'Ivoire rêve du titre https://t.co/WLuSpDEDjD pic.twitter.com/2K9P7CYUYq — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Un bras de fer Egypte-Ghana

Pour valider son ticket pour les phases finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Egypte devra se sortir du groupe B, composé du Ghana, du Mozambique et du Cap-Vert. Pour ce faire, les Pharaons ont l'obligation de terminer aux deux premières places de leur poule, ou de faire partie des quatre meilleurs troisièmes. Si la logique est respectée, on devrait assister à un bras de fer entre la bande à Mohamed Salah et le Ghana pour la première place du groupe B. De leur côté, le Cap-Vert et le Mozambique devraient être à la lutte pour récupérer une place parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules de la CAN 2024.

Le programme du groupe B

Journée 1 : Egypte - Mozambique le 14 janvier à 18 heures au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, puis Ghana - Cap-Vert à 21 heures dans la même enceinte.



Journée 2 : Egypte - Ghana le 18 janvier à 21 heures, puis Cap-Vert - Mozambique le 19 janvier à 15 heures. Les deux rencontres ayant lieu au stade Félix-Houphouët-Boigny.



Journée 3 : Mozambique - Ghana (stade Olympique Alassane Ouattara D'Anyama à Abidjan) et Cap-Vert - Egypte (stade Félix-Houphouët-Boigny) en simultanée le 22 janvier à 21 heures.

Les listes des quatre nations du groupe B

Egypte : M. El Shenawy, A. El Shenawy, Abou Gabal, Sobhi, Hegazy, Abdel Moneim, Ali Jabr, Jalal, Sami, Hany, Kamal, Fattouh, Hamdi, Fathi, Ashour, Elneny, Attia, Zizo, Koka, Hamada, Salah, Fathi, Trezeguet, Marmoush, M. Mohamed (Nantes), Kahraba et Kouka.



Ghana : Richard Ofori, Joseph Wollacott, Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu (Clermont), Denis Odoi, Kingsley Schindler, Gideon Mensah (Auxerre, L2), Hamidu Abdul Fatawu, Nicholas Opoku (Amiens, L2), Daniel Amartey, Mohammed Salisu (AS Monaco), Alexander Djiku, Iddrisu Baba, Elisha Owusu (Auxerre, L2), Salis Abdul Samed (Lens), Richmond Lamptey, Majeed Ashimeru, Mohammed Kudus, André Ayew (Le Havre), Ransford Königsdörffer, Osman Bukari, Joseph Painstil, Jordan Ayew, Ernest Nuamah (OL), Inaki Williams, Antoine Semenyo et Jonathan Sowah.



Cap-Vert : Vozinha, Marcio do Rosa, Dylan Silva, Dylan Tavares (Bastia, L2), Roberto Lopes, Stopira, Diney, Logan Costa (Toulouse), Joao Correia, Steven Moreira, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kenny Rocha, Patrick Andrade, Kevin Pina, Joao Paulo, Cuca, Laros Duarte, Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Djaniny, Willy Semedo, Jovane Cabral, Bebe, Helio Varelan et Bryan Teixeira.



Mozambique : Ernan Siluane, Ivane Urrubal, Fazito, Reinildo, Domingos Macandza, Mexer, Edmilson Dove, Bruno Langa, David Malembana, Ifren Matola, Nene, Amade Momade, Ricardo Guimaraes, Joao Bonde, Shaquille Nangy, Domingues, Alfonso Amade, Geny Catamo, Witi Quembo, Stanley Ratifo, Clesio Bauque, Gildo Vilanculos et Lau King.