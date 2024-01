CAN 2024 : Tunisie, Mali... Présentation du Groupe E

Amadou Diawara

Qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie figurent dans le groupe E. Cette poule est la plus équilibrée de la compétition, mais les Aigles de Carthage sont tout de même en ballotage favorable pour finir à la première place, devant le Mali et l'Afrique du Sud. De son côté, la Namibie part avec un train de retard.

La prochaine Coupe d'Afrique des Nations débutera le 13 janvier en Côte d'Ivoire. 24 sélections vont se frotter les unes aux autres jusqu'au 11 février, date de la finale. Ayant participé à la dernière Coupe du Monde, la Tunisie figure dans le groupe E avec le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie.

La Tunisie part avec une légère avance

Si elle n'a pas réussi à passer le premier tour du Mondial au Qatar (3ème du groupe D, derrière l'Australie et la France), la Tunisie est tout de même favorite du groupe E, qui est le plus équilibré de la CAN 2024 sur le papier. En effet, les Aigles de Carthage sont pressentis pour terminer à la première place de leur poule, même si le Mali et l'Afrique du Sud devraient leur donner du fil à retordre. Pour sa part, la Namibie est considérée comme le petit poucet du groupe E.

Le programme du groupe E

Journée 1 : Tunisie - Namibie le 16 janvier à 18 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo, puis Mali - Afrique du Sud à 21 heures dans la même enceinte.



Journée 2 : Tunisie - Mali le 20 janvier à 21 heures, puis Afrique du Sud - Namibie le 21 janvier à 21 heures. Les deux rencontres ayant lieu au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo.



Journée 3 : Namibie - Mali (stade Laurent Pokou à San-Pédro) et Afrique du Sud - Tunisie (stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo) en simultanée le 24 janvier à 18 heures.

Les listes des quatre nations du groupe E

Afrique du Sud : Ricardo Goss, Veli Mothwa, Ronwen Williams, Grant Kekana, Terrence Mashego, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Sydney Mobbie, Nkosinathi Sibisi, Siyanda Xulu, Thapelo Maseko, Teboho Mokoena, Thapelo Morena, Jayden Adams, Thabang Monare, Sphephelo Sithole, Zakhele Lepasa, Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Mihlali Mayambela, Percy Tau et Themba Zwane.



Tunisie : Aymen Dahmene, Bechir Ben Said, Mouez Hassen, Montassar Talbi (FC Lorient), Yassine Meriah, Alaa Ghram, Oussema Hadadi, Hamza Jelassi, Wajdi Kechrida, Yan Valéry (Angers, L2), Ali Maaloul, Ali Abdi (Caen, L2), Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Bilal Laidouni, Anis Ben Slimane, Hamza Rafia, Houssem Tka, Mohamed Belhadj Mahmoud, Youssef Msakni, Elias Achouri, Sayfallah Ltaief, Bassem Srarfi, Naim Sliti, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi et Mortadha Ben Ouanes.



Mali : Djigui Diarra, Aboubacar Doumbia, Ismael Diawara, Hamari Traoré, Falaye Sacko (Montpellier HSC), Kiki Kouyaté (Montpellier HSC), Moussa Diarra (Toulouse FC), Mamadou Fofana (Amiens), Sikou Niakaté, Amadou Dante, Noss Traoré, Yves Bissouma, Mohamed Camara (AS Monaco), Amadou Haidara, Lassana Coulibaly, Boubacar Traoré, Kamory Doumbia (Brest), Diadie Samassekou, Moussa Doumbia, Nene Dorgeles, Sekou Koita, Sirine Doucouré (FC Lorient), Ibrahim Sissoko (ASSE), Fousseni Diabaté, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) et Youssouf Niakaté.



Namibie : Lloydt Kazapua, Kamaijanda Ndisiro, Edward Maova, Ananias Gebhardt, Ryan Nyambe, Riaan Hanamub, Erasmus Ikeinge, Kennedy Amutenya, Denzil Haoseb, Charles Hambira, Aprocious Petrus, Ivan Kamberipa, Lubeni Haukongo, Ngero Katua, Romeo Kasume, Marcel Papama, Petrus Shitembi, Prins Tjiueza, Uetuuru Kambato, Wendell Rudath, Absalom Iimbondi, Erastus Kulula, Edmar Kamatuka, Peter Shalulile, Deon Hotto, Joslin Kamatuka, Bethuel Muzeu et Junior Petrus.