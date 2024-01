CAN 2024 : Cameroun, Sénégal et Algérie au menu du jour

Amadou Diawara

Ce mardi, les équipes des groupes C et D disputent leur troisième et dernier match de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations. Au programme : Gambie - Cameroun et Guinée - Sénégal à 18 heures, avant Angola - Burkina Faso et Mauritanie - Algérie à 21 heures.

Ce lundi, la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations a été lancée avec les rencontres des poules A et B. Ce mardi, les sélections des groupes C et D entrent en scène. A 18 heures, la Gambie défie le Cameroun au stade de la Paix à Bouaké, tandis que la Guinée doit se frotter au Sénégal au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. A 21 heures, l'Angola est opposé au Burkina Faso dans la même enceinte. Dans le même temps, l'Algérie joue sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN contre la Mauritanie, et ce, au stade de la Paix à Bouaké. Toutes ces rencontres étant retransmises sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à éliminations directes de la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Victoire obligatoire pour le Cameroun ?

Tombé dans le groupe C, le Sénégal a réalisé un sans-faute lors des deux premières journées de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de la Teranga l'ont emporté face à la Gambie (3-0), puis contre le Cameroun (3-1). Premiers de leur poule avec six points, les hommes d'Aliou Cissé sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN. Et alors qu'elle affronte la Guinée - 2ème avec quatre points - ce mardi, la bande à Sadio Mané ne doit pas perdre si elle veut conserver sa place de leader. De son côté, le Cameroun (3ème avec 1 point) est contraint de l'emporter face à la Gambie (4ème avec 0 point) pour valider son ticket pour le prochain tour.

L'Algérie doit assurer contre la Mauritanie

Grande favorite du groupe D avant le lancement de la compétition, l'Algérie s'est cassée les dents lors de ses deux premiers matchs. En effet, les Fennecs ont été tenus en échec par l'Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2). Pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les hommes de Djamel Belmadi doivent l'emporter contre la Mauritanie ce mardi. Au classement, l'Angola et le Burkina Faso sont en tête avec 4 points, l'Algérie est troisième avec 2 points, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec 0 point.

Les listes des équipes du groupe C

Sénégal : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw (Clermont), Youssouf Sabaly, Krepin Diatta (Monaco), Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Formose Mendy (Lorient), Niakhaté Ndiaye (Troyes, Ligue 2), Abdoulaye Seck, Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs (AS Monaco), Lamine Camara (Metz), Pape Sarr, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy (RC Lens), Pape Gueye (OM), Pathé Ciss, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Habib Diallo, Iliman Ndiaye (OM), Ismaïla Sarr (OM), Sadio Mané et Boulaye Dia.



Cameroun : André Onana, Fabrice Ondoa (Nîmes, National), Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu (OM), Malcolm Bokele (Bordeaux, L2), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Oumar Gonzalez, Harold Moukoudi, Junior Tchamadeu, Enzo Tchato (Montpellier), Nouhou Tolo, Christopher Wooh (Rennes), Darlin Yongwa (Lorient), Leonel Ateba, Wilfried Douala, Ben Eliott, Wilfried Douala, Olivier Kemen, Olivier Ntcham, André-Frank Zambo-Anguissa, Vincent Aboubakar, Frank Magri (Toulouse), Nicolas Brice Moumi Ngamaleu, Pemi Moumbagna, Clinton Njie, Georges-Kévin Nkoudou et Karl Toko-Ekambi.



Guinée : Aly Keita, Moussa Camara, Ibrahim Koné, Antoine Conte, Ibrahima Diakité (Reims), Issiaga Sylla (Montpellier), Sékou Sylla, Mouctar Diakhaby, Julien Janvier, Saidou Sow (Strasbourg), Mohamed Camara, Amadou Diawara, Seydouba Cissé, Aguibou Camara, Naby Keita, Aboudoulaye Touré (Le Havre), Mory Konaté, Ilaix Moriba, Karim Cissé (Saint-Etienne, L2), François Kamano, Morgan Guilavogui (Lens), Serhou Guirassy, Mohamed Bayo (Le Havre), José Kanté et Facinet Conte (Bastia, L2).



Gambie : Modou Jobe, Baboucarr Gaye, Lamin Sarr, Dawda Ngum, Ibou Touray, Omar Colley, Noah Sonko Sundberg, Jacob Mendy, Bubacarr Sanneh, Muhammed Sanneh, Saidy Janko, James Gomez, Hamza Barry, Ablie Jallow (FC Metz), Sulayman Marreh, Ebrima Adams, Abdoulie Sanyang (Grenoble Foot 38), Alasana Manneh, Ebrima Darboe, Yusupha Bobb, Musa Barrow, Alieu Fadera, Assan Ceesay, Ali Sowe, Ebrima Colley, Muhammed Badamosi et Yankuba Minteh.

Les listes des sélections du groupe D

Algérie : Anthony Mandrea (Caen, Ligue 2), Raïs Mbolhi, Oussama Benbot, Youcef Atal (Nice), Kévin Guitoun (FC Metz), Rayan Aït-Nouri, Yasser Larouci, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougaï, Ramy Bensebaïni, Ahmed Touba, Zineddine Belaïd, Nabil Bentaleb (LOSC), Sofiane Feghouli, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ramiz Zerrouki, Hicham Boudaoui (OGC Nice), Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez, Adam Ounas (Lille), Mohammed Amoura, Youcef Belaïli, Baghdad Bounedjah et Islam Slimani.



Angola : Adilson Neblu, Aldo Monteiro Kadu, Signori Antonio Dominique, Augusto Carneiro, Eddie Afonso, Joaquim Balanga, Jonathan Buatu (Valenciennes, L2), Nurio Furtuna, Kialonda Gaspar, Loide Augusto, Alfredo Ribeiro, Bruno Paz, Benedito Mukendi, Keliano Manuel, Valdomiro Estrela, Cristovao Mabululu, Ambrozini Zini, Joao Milson, Gelson Dala, Jérémie Bela (Clermont Foot), M'Bala Nzola et Zito Luvumbo.



Burkina Faso : Hervé Koffi, Hilel Konaté (Châteauroux, N1), Kilian Nikiema, Sébastien Tou, Issa Kaboré, Steeve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Adamo Nagalo, Abdoul Razack Guiebre, Valentin Nouma, Blati Touré, Adama Guira, Dramane Salou, Ismahila Ouedraogo, Sacha Bansé (Valenciennes, L2), Gustavo Sangaré (Quevilly-Rouen Métropole, L2), Stéphane Aziz Ky, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mamady Bangré (Toulouse), Djibril Ouattara, Hassane Bandé, Mohamed Konaté, Fessal Tapsoba et Cédric Badolo.



Mauritanie : Babacar Niasse (Guingamp, L2), Babacar Diop, Namori Diaw, Lamine Ba, Mohamed Dellah Yali, El Hassen Houeibib, Nouh Mohamed El Abd, Bakary N’Diaye, Khadim Diaw, Aly Abeid, Ibrahima Keita, Guessouma Fofana, Mouhsine Bouddha, Oumar Ngom (Pau, L2), Omaré Gassama (Châteauroux, N1), Bakari Camara (FC Villefranche, N1), Sidi Ahmed Mohamed El Abd, El Hadji Ba, Abdallahi Mahmoud, Hemeya Tanji, Aboubakar Kamara, Souleymane Anne, Aboubakary Koita, Pape Ibnou Ba (Concarneau, L2), Souleymane Doukara, Idrissa Thiam et Amar Sidi Bouna.