CAN 2024 - Algérie - Burkina Faso : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Amadou Diawara

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie s'est faite surprendre par l'Angola. En effet, les Fennecs ont été tenus en échec par les Gazelles Noires. Pour ne pas risquer une élimination dès le premier tour de la CAN, les hommes de Djamel Belmadi doivent l'emporter contre le Burkina Faso, leader du groupe D, ce samedi.

A la surprise générale, l'Algérie n'a pas réussi à battre l'Angola lors de son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Fennecs n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul face aux Gazelles Noires (1-1). De son côté, le Burkina Faso l'a emporté face à la Mauritanie (1-0). Résultat, les Etalons sont classés premiers du groupe D (3 points), devant l'Algérie et l'Angola (1 point). La Mauritanie étant en dernière position avec 0 point.

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le prochain départ ? https://t.co/1mEJl9n3P1 pic.twitter.com/mhjaEDlFDP — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

L'Algérie cueillie à froid par l'Angola

Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie doit se frotter au Burkina Faso. En effet, Fennecs et Etalons débutent leur bras de fer ce samedi à 15 heures, et ce, au stade de la Paix à Bouaké. Une rencontre à suivre sur les chaines streaming et TV de BeIN SPORTS.

Victoire obligatoire pour l'Algérie

Après son résultat nul contre l'Angola, l'Algérie doit absolument l'emporter face au Burkina Faso. S'ils réussissent leur mission, les hommes de Djamel Belmadi récupéreront la première place du groupe D. Les Fennecs pourront ainsi oublier leur résultat du match précédent. Toutefois, en cas de contre-performance contre le Burkina Faso, l'Algérie sera dos au mur avant son troisième et dernier match du premier tour, se retrouvant aux portes de l'élimination. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe joueront les huitièmes de finale de la CAN, tout comme les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules.

Les compositions probables d'Algérie - Burkina Faso

Le XI probable de Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie : Anthony Mandrea - Youssef Atal, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni, Rayan Aït-Nouri - Farès Chaïbi, Nabil Bentaleb, Ismaël Bennacer - Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli.



Le XI probable de Hubert Velud, le sélectionneur du Burkina Faso : Hervé Koffi - Issa Kaboré, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Steeve Yago - Adama Guira, Blati Touré - Stéphane Aziz Ki, Mamady Bangré, Cédric Badolo - Mohamed Konaté.