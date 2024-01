CAN 2024 - Sénégal - Cameroun : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Ce vendredi, les équipes du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations vont jouer leur deuxième match du premier tour. A 18 heures, le Sénégal affronte le Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Vainqueurs face à la Gambie lors de son entrée en lice, les Lions de la Teranga peuvent déjà valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN en cas de victoire.

Tombé dans le groupe de la mort avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie, le Sénégal n'a pas manqué son entrée en matière à la Coupe d'Afrique des Nations. Champions en titre, les Lions de la Teranga n'ont laissé aucune chance aux Scorpions lors de la première journée de la phase de poules. En effet, les hommes d'Aliou Cissé se sont imposés 3-0 contre la Gambie. En parallèle, le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée (1-1), pourtant réduite à dix après l'expulsion de son capitaine François Kamano peu avant la mi-temps. Au classement, le Sénégal est seul en tête avec 3 points, suivent les Lions Indomptables et le Syli National avec 1 point. Défaite face au Sénégal, la Gambie est dernière du groupe C avec aucun point.

Le Sénégal peut valider son ticket pour les 1/8èmes

Grâce à sa victoire contre la Gambie, le Sénégal peut composter son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations dès ce vendredi. En effet, les Lions de la Teranga seront mathématiquement qualifiés pour le prochain tour de la compétition en cas de victoire contre le Cameroun. Le leader du groupe C affrontant les Lions Indomptables à 18 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Mercato - PSG : Un gros sacrifice est réclamé à Mbappé ? https://t.co/42JeAl4y8T pic.twitter.com/ohgwZ7r7ja — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Victoire obligatoire pour le Cameroun ?

De son côté, le Cameroun n'a d'autre choix que de battre le Sénégal. Dans le cas contraire, les Lions Indomptables pourraient être en difficulté et risquer de ne pas accéder à la phase à éliminations directes de la CAN. D'autant que la Guinée affronte la Gambie, équipe la plus faible du groupe C sur le papier, à 21 heures. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Les compositions probables de Sénégal - Cameroun

Le XI probable d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal : Edouard Mendy - Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs - Lamine Camara, Abdou Diallo, Idrissa Gueye - Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané.



Le XI probable de Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, qui serait encore privé de Vincent Aboubakar, blessé : André Onana - Jean-Charles Castelletto, Oumar Gonzalez, Harold Moukoudi, Darlin Yongwa - Olivier Ntcham, Olivier Kemen, André-Franck Zambo-Anguissa - Frank Magri, Karl Toko Ekambi et Georges-Kévin Nkoudou.