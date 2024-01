CAN 2024 : Ce qu'il faut savoir sur le premier match du Cameroun contre la Guinée

Amadou Diawara

Après le duel entre le Sénégal et la Gambie ce lundi après-midi, le Cameroun se frotte à la Guinée dans le groupe C. Un match déjà très important pour les Lions Indomptables. En effet, les hommes de Rigobert Song se doivent de l'emporter pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles et ne pas voir le Sénégal filer seul en tête de la poule.

Ce lundi après-midi, le Sénégal va lancer le troisième jour de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de la Teranga sont opposés à la Gambie dans le groupe C, et ce, à 15 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Si la logique est respectée, les hommes d'Aliou Cissé devraient l'emporter face aux Scorpions . Le Cameroun n'a donc pas le droit à l'erreur, affrontant la Guinée dans la foulée.

La Guinée, un match déjà décisif pour le Cameroun ?

Ce lundi à 18 heures, le Cameroun va être opposé à la Guinée au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS . Si le Sénégal fait le job contre la Gambie, les Lions Indomptables se devront de l'emporter face au Syli National . Tombé dans le groupe de la mort, la bande à Vincent Aboubakar est favorite face à celle de Naby Keita, que ce soit sur le papier ou en terme de palmarès. Le Cameroun ayant été sacré à cinq reprises à la CAN (2017, 2002, 2000, 1988 et 1984), tandis que la Guinée n'a atteint la finale de la compétition qu'en 1976. Malgré tout, les hommes de Kaba Diawara ont les moyens de faire mal à leur adversaire. D'autant que la star du Cameroun, Vincent Aboubakar, devrait être absente.

Vincent Aboubakar forfait contre la Guinée ?

Comme l'a communiqué la fédération camerounaise de football, Vincent Aboubakar s'est blessé à l'entrainement ce vendredi. S'il n'est pas forfait pour l'intégralité de la Coupe d'Afrique des Nations, il pourrait tout de même manquer le duel entre le Cameroun et la Guinée ce lundi après-midi : Le capitaine Vincent Aboubakar « a dû interrompre la session du fait d’une douleur ressentie au niveau de sa cuisse gauche. Une IRM a révélé un léger décollement musculo-aponévrotique classé grade 1. Cette lésion sans gravité n’induit pas une indisponibilité qui soit de nature à entraver la participation du joueur à la compétition. (Le staff) augure d’un retour très prochain dans le groupe » .

Les compositions probables de Cameroun - Guinée

Le XI probable de Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun : Devis Epassy – Jean-Charles Castelletto, Christopher Wooh, Harold Moukoudi, Darlin Yongwa – Olivier Ntcham, Olivier Kemen, André-Franck Zambo-Anguissa – Nicolas Brice Moumi Ngamaleu, Karl Toko-Ekambi et Georges-Kévin Nkoudou.



Le XI probable de Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée : Ibrahim Koné – Antoine Conte, Julien Jeanvier, Mouctar Diakhaby, Issiaga Sylla – Aguibou Camara, Mory Konaté, Naby Keita – Morgan Guilavogui, Mohamed Bayo et François Kamano.