CAN 2024 : Il brille avec la Côte d'Ivoire et jubile

Amadou Diawara

Seko Fofana a été l'un des grands artisans de la victoire de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau ce samedi soir. Désigné homme du match, le milieu de terrain des Eléphants a fait part de son immense bonheur d'avoir permis à son équipe d'empocher les trois points dès son premier match.

Ce samedi soir, la Côte d'Ivoire a lancé la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le pays hôte a disputé le premier match de la compétition face à la Guinée-Bissau. Et les Eléphants ont fait le job.

Grâce à Fofana, la Côte d'Ivoire réussit son entrée en matière

Grâce à un Seko Fofana des grands soirs, la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 contre la Guinée-Bissau. Ayant ouvert le score dès la quatrième minute de jeu, le pensionnaire d'Al Nassr a été désigné homme du match à la fin de la rencontre. Interrogé après le coup de sifflet final de Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau, Seko Fofana s'est enflammé.

«J’ai énormément de réussite»