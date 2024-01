CAN 2024 : La Côte d'Ivoire n'a pas le droit à l'erreur

Amadou Diawara

Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire disputera le match d'ouverture face à la Guinée-Bissau ce samedi soir. Malheureusement pour les Eléphants de Jean-Louis Gasset, ils devront faire sans Sébastien Haller et Simon Adingra contre les Djurtus. Malgré tout, le pays hôte doit absolument l'emporter pour ne pas perdre des points précieux dans la course à la première place (groupe A).

Accueillant la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire fait logiquement partie du groupe A, et ce, avec le Nigeria, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Comme le veut la tradition, les Eléphants vont lancer la compétition en disputant le match d'ouverture juste après la cérémonie.

Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau en ouverture de la CAN

Pour son entrée en lice à la CAN 2024, la Côte d'Ivoire va se frotter à la Guinée-Bissau ce samedi soir. Cette toute première rencontre de la compétition aura lieu à 21 heures au stade Olympique Alassane Ouattara D'Anyama à Abidjan, et elle sera diffusée sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS. Grands favoris du groupe A avec le Nigeria, les Eléphants sont dans l'obligation de l'emporter face aux Djurtus . Dans le cas contraire, la bande à Serge Aurier pourrait se mettre en difficulté dans la course à la première place. Les Super Eagles affrontant la Guinée équatoriale dimanche après-midi.

Double coup dur pour la Côte d'Ivoire

Comme annoncé par Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce vendredi, la Côte d'Ivoire se présentera face à la Guinée-Bissau avec deux joueurs en moins : Sébastien Haller et Simon Adingra. « Sébastien Haller ? Demain (samedi), il ne sera pas dans le groupe c’est sûr, mais il y a cinq jours entre le premier et le deuxième match. Il va faire un travail conséquent, on va voir comment réagit sa cheville, au même titre que Simon Adingra, qui lui avait un problème musculaire. Ils ont repris l’entraînement avec le groupe. Tout va bien. On est dans les délais, on a passé hier (jeudi) les IRM de contrôle, le professeur (Abdoulaye) Bana (le médecin de l’équipe) est revenu ravi. Ils ont mis les chaussures et ont commencé à courir avec le groupe, ils ont fait un tennis ballon. Tout se déroule comme prévu » , a regretté le sélectionneur des Eléphants .

Les compositions probables de Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau

Le XI probable de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire : Yahia Fofana – Serge Aurier, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Ghislain Konan – Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré – Jérémie Boga, Jean-Philippe Krasso et Jonathan Bamba



Le XI probable de Baciro Candé, le sélectionneur de la Guinée-Bissau : Jonas Mendes – Fali Candé, Sori Mané, Marcelo Djalo – Carlos Mané, Alfa Semedo, Moreto Cassama, Mauro Rodrigues, Famana Quizera – Zinho Gano et Mama Baldé.