CAN 2024 : La star du Nigeria annonce du lourd

Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria est tombé dans le groupe A. Les Super Eagles vont donc devoir se frotter à la Côte d'Ivoire, pays hôte, à la Guinée-Bissau et à la Guinée équatoriale. Alors que la CAN débutera le 13 janvier, Victor Osimhen a annoncé du lourd pour sa sélection.

Du 13 janvier au 11 février, 24 équipes se disputeront la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie.

Osimhen veut remporter la CAN avec le Nigeria

En lice pour la CAN 2024, le Nigeria fait partie du groupe A. Les Super Eagles auront donc la lourde tâche d'affronter la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, dès le premier tour. En plus des Eléphants , le Nigeria sera opposé à la Guinée-Bissau et à la Guinée équatoriale dès le premier tour de la compétition. Et pour faire bonne figure à la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur José Peseiro pourra compter sur sa plus grande star : Victor Osimhen.

«Aller en Côte d'Ivoire et de gagner le tournoi»

Dans une vidéo postée par la sélection du Nigeria sur les réseaux sociaux, Victor Osimhen a annoncé du lourd avant le coup d'envoi de la CAN 2024. « La chose la plus importante pour nous maintenant est d'aller en Côte d'Ivoire et de gagner le tournoi. Je crois en ce groupe, nous avons un groupe de joueurs talentueux pour faire le travail. Croisons les doigts et nous ferons de très belles choses » , a déclaré l'attaquant des Super Eagles dans des propos rapportés par TMW .

La liste du Nigeria pour la CAN 2024

Le groupe complet de José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo, Ola Aina, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, William Troost-Ekong, Bruno Onyemaechi, Kenneth Omeruo, Ajayi, Bassey, Zaidu Sanusi, Wilfred Ndidi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Sadiq Umar, Moses Simon (FC Nantes), Ademola Lookman, Samuel Chukwueze et Victor Boniface.