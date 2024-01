CAN 2024 : Cette sortie improbable sur le départ de Salah

Amadou Diawara

Qualifié pour la CAN 2024, l'Egypte est dans le groupe B avec le Ghana, le Mozambique et le Cap-Vert. Logiquement, Rui Vitoria - le sélectionneur des Pharaons - a convoqué Mohamed Salah pour disputer la compétition, qui démarrera le 13 janvier. De son côté, Jürgen Klopp a avoué qu'il voulait voir l'Egypte être éliminée le plus tôt possible, et ce, pour récupérer sa star au plus vite.

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2024 débutera le 13 janvier, l'Egypte sera de la partie. En lice pour la compétition organisée en Côte d'Ivoire, les Pharaons vont être menés par Mohamed Salah, la grande star de leur équipe. Sans surprise, le sélectionneur Rui Vitoria a inscrit le nom de l'attaquant de Liverpool dans sa liste de joueurs convoqués pour la CAN. Ce qui ne fait pas les affaires de Jürgen Klopp, le coach des Reds .

«Je serais heureux qu'il soit éliminé dès la phase de groupes»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp a reconnu qu'il voulait voir l'Egypte être éliminée dès le premier tour, et ce, pour voir Mohamed Salah retrouver Liverpool le plus tôt possible. « Si je disais que je lui souhaitais bonne chance, ce serait mentir. D'un point de vue personnel, je serais heureux qu'il soit éliminé dès la phase de groupes, mais c'est sûrement impossible, ils peuvent passer et gagner (la CAN). Je lui ai dit 'bonne chance, et reviens en forme', on doit faire avec et on va faire avec. On a plusieurs options offensives qui peuvent toutes jouer sur ce côté. Personne ne peut jouer comme 'Mo', ce n'est pas possible, on doit juste utiliser les joueurs avec leurs qualités » , a avoué Jürgen Klopp, l'entraineur de Liverpool, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Klopp regrette déjà le départ de Salah