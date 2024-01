CAN 2024 : Le Maroc doit confirmer après son excellente Coupe du monde

Amadou Diawara

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc ont bénéficié d'un tirage largement à sa portée. En effet, les Lions de l'Atlas figurent dans le groupe F avec la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie. Quatrièmes de la dernière Coupe du Monde au Qatar, les hommes de Walid Regragui devraient terminer en tête de leur groupe. De surcroit, ils postulent pour remporter la CAN 2024 en Côte d'Ivoire cette année.

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 débutera le 13 janvier et se terminera le 11 février. Pour cette édition, 24 équipes seront en lice : la Côte d’Ivoire (pays hôte), le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie. Alors que le premier tour sera une phase de groupes, les nations seront divisés en six poules de quatre. Et pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN, il faut faire partie des deux premiers de chaque groupe ou figurer parmi les quatre meilleures troisièmes.

Le Maroc est demi-finaliste du Mondial au Qatar

Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, le Maroc fait partie du groupe F. Les Lions de l'Atlas ont hérité d'un tirage favorable, devant se frotter à des équipes plus faibles sur le papier, à savoir la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba (OM), la Tanzanie et la Zambie, sacrée à la CAN 2012 avec Hervé Renard. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc est largement favori dans cette poule. S'ils honorent leur rang, les hommes de Walid Regragui devraient donc terminer à la première place du groupe F sans trop de difficulté. Et grâce à sa quatrième place au Mondial au Qatar, le Maroc est pressenti pour remporter une deuxième Coupe d'Afrique des Nations après 1976. En effet, en terminant première de sa poule, la bande à Achraf Hakimi s'offrira la chance d'affronter une équipe ayant terminé à la deuxième ou à la troisième place de son groupe. A priori, il s'agirait donc d'une équipe mineure de la CAN. Et s'il a fait le job lors des deux premiers matchs, le Maroc pourra se permettre de faire tourner lors du dernier match de la phase de groupes. Un avantage non négligeable pour recharger les batteries en vue d'un sacre final. Pour cette compétition, les Lions de l'Atlas sont grandissimes favoris avec le Sénégal, champion en titre. Mais ils devront se méfier des autre colosses africains : l'Algérie (deux CAN remportées : 2019 et 1990), le Nigeria (trois CAN remportées : 2013, 1994, et 1980), le Ghana (quatre CAN remportées : 1982, 1978, 1965 et 1963), le Cameroun (cinq CAN remportées : 2017, 2002, 2000, 1988 et 1984) ou encore l'Egypte (sept CAN remportées : 2010, 2008, 2006, 1998, 1986, 1959 et 1957).

Une deuxième CAN pour le Maroc après 1976 ?

Pour lancer sa CAN 2024, le Maroc sera opposé à la Tanzanie le 17 janvier à 18 heures au stade Laurent Pokou à San-Pédro. Lors de la deuxième journée de la phase de groupes, les Lions de l'Atlas affronteront la République démocratique du Congo le 21 janvier à 15 heures dans la même enceinte. Et pour son troisième et dernier match du premier tour, les hommes de Walid Regragui se frotteront à la Zambie le 24 janvier à 21 heures, et ce, toujours au stade Laurent Pokou à San-Pédro.

La liste du Maroc pour la CAN 2024

Le groupe complet de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, pour la CAN 2024 : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdhi Benabid, Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid (Reims), Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi, Amir Richardson (Reims), Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi (OM), Ismael Saibari, Amine Harit (OM), Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi.