CAN 2024 : Après le Sénégal, qui va remporter la compétition ?

La rédaction

Du 13 janvier au 11 février, 24 sélections se frotteront les unes aux autres en Côte d'Ivoire, et ce, pour tenter de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la précédente édition, le Sénégal avait été sacré grâce à sa victoire en finale contre l'Egypte. Selon vous, qui remportera la CAN 2024 ? A vos votes !

Après son sacre en 2021, le Sénégal remet son titre en jeu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. En effet, 24 nations africaines disputeront la CAN 2024 dans moins d'une semaine : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, les champions en titre sénégalais, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie.

Le Sénégal est champion d'Afrique en titre

Pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, deux équipes sont favorites : le Sénégal et le Maroc. Champions d'Afrique, les Lions de la Teranga sont capables de réaliser le doublé en Côte d'Ivoire et de remporter le deuxième titre de leur histoire. De leur côté, les Lions de l'Atlas seront aussi redoutés en Côte d'Ivoire, et ce, parce qu'ils étaient demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, ayant terminé à la quatrième place au Qatar, derrière l'Argentine, la France et la Croatie.

Le Maroc est demi-finaliste de la Coupe du Monde