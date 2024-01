CAN 2024 : Que peut espérer la Tunisie ?

Amadou Diawara

En lice pour la Coupe d'Afriques de Nations, la Tunisie figure dans le groupe E, qui est le plus équilibré de la compétition sur le papier. Malgré tout, les Aigles de Carthage partent légèrement favoris devant le Mali et l'Afrique du Sud. La Namibie étant à la traine dans cette poule. Si elle honore son rang au premier tour, la Tunisie peut espérer se hisser jusqu'en quart de finale de la CAN.

La Coupe d'Afrique des Nations va débuter le 13 janvier. En effet, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, va disputer le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau au stade Olympique Alassane Ouattara d'Anyama à 21 heures. Qualifié pour la CAN 2024, la Tunisie est tombée dans le groupe E. Une poule que les Aigles de Carthage partagent avec le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Ayant participé à la dernière Coupe du Monde au Qatar, la Tunisie part avec un légère avance sur ses adversaires.

La Tunisie est favorite du groupe E

En lice pour la dernière Coupe du Monde, la Tunisie figurait dans le groupe D avec la France, l'Australie et le Danemark. Une poule relevée pour les Aigles de Carthage. Et finalement, la Tunisie a terminé à la troisième place avec 4 points, derrière les Bleus (6 points) et les Socceroos (6 points), devançant les Danois (1 point). D'ailleurs, les hommes de Jalel Kadri ont réussi à l'emporter face à la bande à Kylian Mbappé lors du troisième et dernier match du premier tour (1-0). Alors que son équipe était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps avait fait tourner pour cette rencontre. Grâce à son expérience lors de la dernière Coupe du Monde, la Tunisie est favorite du groupe E de la CAN 2024, même s'il s'agit de la poule la plus équilibrée sur le papier. En effet, le Mali et l'Afrique du Sud sont aussi capables de finir en tête du classement à l'issue du premier tour. On devrait donc assister à une belle bataille. La Namibie étant en ballotage défavorable.

Objectif quarts de finale pour la Tunisie ?

Pour lancer sa compétition, la Tunisie sera opposée à la Namibie, l'équipe la plus faible du groupe E sur le papier. Les deux nations se frotteront l'une à l'autre le 16 janvier à 18 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo. Par la suite, les Aigles de Carthage défieront le Mali le 20 janvier à 21 heures dans la même enceinte. Enfin, pour clore le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, la Tunisie affrontera l'Afrique du Sud le 24 janvier à 18 heures, et ce, toujours au stade Amadou Gon Coulibaly. Si les hommes de Jalel Kadri terminent à la première place du groupe E, ils éviteront un ogre africain en huitième de finale. Ils pourront donc espérer une qualification pour les quarts. Toutefois, à partir de ce stade de la compétition, la Tunisie pourrait se retrouver face à une grosse cylindrée du continent. En effet, des nations telles que le Sénégal (tenant du titre), le Maroc (demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar et vainqueur de la CAN en 1976), l'Algérie (deux CAN remportés : 2019 et 1990), le Nigeria (trois CAN remportées : 2013, 1994, et 1980), le Ghana (quatre CAN remportées : 1982, 1978, 1965 et 1963), le Cameroun (cinq CAN remportés : 2017, 2002, 2000, 1988 et 1984) ou encore l'Egypte (sept CAN remportées : 2010, 2008, 2006, 1998, 1986, 1959 et 1957) sont à redouter. Pour rappel, les Aigles de Carthage ont été éliminés en quart de finale de la dernière CAN par le Burkina Faso et n'ont remporté la compétition qu'une seule fois en 2004.

La liste de la Tunisie pour la CAN 2024

Le groupe complet de Jalel Kadri, sélectionneur de la Tunisie : Aymen Dahmene, Bechir Ben Said, Mouez Hassen, Montassar Talbi (Lorient), Yassine Meriah, Alaa Ghram, Oussema Hadadi, Hamza Jelassi, Wajdi Kechrida, Yan Valéry (Angers, L2), Ali Maaloul, Ali Abdi (Caen, L2), Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Bilal Laidouni, Anis Ben Slimane, Hamza Rafia, Houssem Tka, Mohamed Belhadj Mahmoud, Youssef Msakni, Elias Achouri, Sayfallah Ltaief, Bassem Srarfi, Naim Sliti, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi et Mortadha Ben Ouanes.