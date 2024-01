CAN 2024 : Une polémique éclate

Amadou Diawara

Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie figure dans le groupe de la mort avec la Guinée, le Sénégal et le Cameroun. A la veille de leur départ pour la Côte d'Ivoire, les Scorpions ont fait grève, refusant de s'entrainer pour obtenir une prime. Un mouvement qui a porté ses fruits.

La prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, 24 équipes vont se frotter les unes aux autres : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie.

Les joueurs de la Gambie ont boycotté un entrainement

En lice pour la CAN 2024, la Gambie figure dans le groupe C, la poule la plus relevée, avec la Guinée, le Cameroun et le Sénégal. Et à la veille de leur départ pour la Côte d'Ivoire, les Scorpions se sont déjà faits remarquer. En effet, les joueurs de la Gambie ont refusé de s'entrainer ce mardi. Une grève lancée pour obtenir une prime de 38 millions de dalasis (500 000€ environ) en récompense de leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations, comme annoncé par l' AFP et les médias locaux.

Les Scorpions ont reçu une prime 500 000€

Pour éviter un risque de boycott de la CAN, Adama Barrow a ordonné qu'on répondre favorablement à la demande des joueurs de la Gambie. Le président de la République « a donné pour instruction qu’on paie pour qu’on s’en tienne au plan, qui est d’aller en Côte d’Ivoire et de faire de notre mieux » , a déclaré le ministre des Sports, Bakary Y. Badjie. D'après ce dernier, les Scorpions avaient déjà reçu 5000€ chacun pour leur participation à un stage d’entraînement en Arabie saoudite au début du mois de janvier, et ils avaient renoncé à une prime de qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations en échange de passeports diplomatiques.

La liste de la Gambie pour la CAN 2024

Le groupe complet de Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie, pour la CAN 2024 : Modou Jobe, Baboucarr Gaye, Lamin Sarr, Dawda Ngum, Ibou Touray, Omar Colley, Noah Sonko Sundberg, Jacob Mendy, Bubacarr Sanneh, Muhammed Sanneh, Saidy Janko, James Gomez, Hamza Barry, Ablie Jallow (FC Metz), Sulayman Marreh, Ebrima Adams, Abdoulie Sanyang (Grenoble Foot 38), Alasana Manneh, Ebrima Darboe, Yusupha Bobb, Musa Barrow, Alieu Fadera, Assan Ceesay, Ali Sowe, Ebrima Colley, Muhammed Badamosi et Yankuba Minteh.