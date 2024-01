CAN 2024 : Le Mali peut-il créer la surprise ?

Amadou Diawara

Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali sera de la partie en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier. Pour rester chez les Eléphants jusqu'au 11 février, les Aigles devront se qualifier pour la finale de la compétition. Une tâche qui semble insurmontable pour le Mali, qui affiche un trop gros retard sur les plus grandes sélections africaines.

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 se jouera du 13 janvier au 11 février. Pour l'occasion, 24 sélections seront réunies en Côte d'Ivoire : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie. Divisés en six groupes de quatre dans un premier temps, ces équipes ne seront plus que 16 au début de la phase à éliminations directes. En effet, seuls les deux premiers de chaque poules, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes du premier tour seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN. Faisant partie du groupe E, le Mali devrait réussir à passer ce cap, mais devrait avoir du mal à dépasser les quarts de finale de la compétition.

Mercato - PSG : Voilà le gros chantier de l'hiver à Paris ! https://t.co/lr3S69GFym pic.twitter.com/7TzwaxHKCf — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Le Mali doit viser la 1ère place du groupe E

Lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali est tombé dans le groupe E. Une poule qu'il partage avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Sur le papier, ce groupe est le plus équilibré de la CAN, même si les Aigles de Carthage partent favoris, et ce, parce qu'ils ont participé à la dernière Coupe du Monde. Après la Tunisie, le Mali et l'Afrique du Sud sont pressentis pour lutter pour la deuxième place, tandis que la Namibie devrait avoir du mal à ne pas finir à la quatrième place. Pour espérer faire un grand parcours en Côte d'Ivoire, le Mali devra créer la surprise et finir en tête du groupe E. De cette manière, les Aigles n'affronteront pas l'une des plus grosses cylindrées africaines en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le Sénégal (tenant du titre), le Maroc (demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar et vainqueur de la CAN en 1976), l'Algérie (deux CAN remportés : 2019 et 1990), le Nigeria (trois CAN remportées : 2013, 1994, et 1980), le Ghana (quatre CAN remportées : 1982, 1978, 1965 et 1963), le Cameroun (cinq CAN remportés : 2017, 2002, 2000, 1988 et 1984) ou encore l'Egypte (sept CAN remportées : 2010, 2008, 2006, 1998, 1986, 1959 et 1957) étant des adversaires redoutables. Dans un tel scénario, le rêve est permis pour le Mali, en espérant qu'ils bénéficieront d'un tirage favorable en quart de finale.

Un quart de finale espéré pour le Mali

Pour lancer sa compétition, le Mali affrontera l'Afrique du Sud à 21 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo. Par la suite, les Aigles auront la lourde tâche de se frotter à la Tunisie, nation favorite de ce groupe E, et ce, grâce à son statut de mondialiste au Qatar. Les deux équipes joueront le 20 janvier à 21 heures dans la même enceinte. Enfin, le Mali disputera son troisième et dernier match du premier tour contre la Namibie, le petit poucet du groupe. Cette rencontre aura lieu le 24 janvier à 18 heures au stade Laurent Pokou à San-Pédro.

La liste du Mali pour la CAN 2024

Le groupe complet d'Éric Chelle, sélectionneur du Mali, pour la CAN 2024 : Djigui Diarra, Aboubacar Doumbia, Ismael Diawara, Hamari Traoré, Falaye Sacko (Montpellier HSC), Kiki Kouyaté (Montpellier HSC), Moussa Diarra (Toulouse FC), Mamadou Fofana (Amiens), Sikou Niakaté, Amadou Dante, Noss Traoré, Yves Bissouma, Mohamed Camara (AS Monaco), Amadou Haidara, Lassana Coulibaly, Boubacar Traoré, Kamory Doumbia (Brest), Diadie Samassekou, Moussa Doumbia, Nene Dorgeles, Sekou Koita, Sirine Doucouré (FC Lorient), Ibrahim Sissoko (ASSE), Fousseni Diabaté, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) et Youssouf Niakaté.