CAN 2024 : Le Nigeria et l'Egypte entrent en action

Amadou Diawara

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations a été lancée ce samedi soir, la Côte d'Ivoire - pays hôte de la compétition - a ouvert le bal face à la Guinée-Bissau. Ce dimanche, trois autres rencontres sont au programme : Nigeria - Guinée équatoriale, Egypte - Mozambique et Ghana - Cap-vert.

Ce samedi soir, la Côte d'Ivoire a donné le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le pays hôte de la compétition a affronté la Guinée-Bissau à 21 heures au stade Olympique Alassane Ouattara D'Anyama à Abidjan (victoire 2-0). Ce dimanche, trois autres rencontres sont au programme. Le Nigeria, l'Egypte et le Ghana entrent en lice à la CAN 2024.

Le Nigeria, l'Egypte et le Ghana font leur débuts

Dans le groupe A avec la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, le Nigeria et la Guinée équatoriale sont opposés ce dimanche après-midi à 15 heures au stade Olympique Alassane Ouattara D'Anyama à Abidjan. Pour ne pas perdre des points précieux dans la course à la première place de la poule, les Super Eagles se doivent de l'emporter face au Nzalang Nacional . Dans la foulée, les premiers matchs du groupe B seront joués. En effet, l'Egypte de Mohamed Salah va se frotter au Mozambique à 18 heures au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, avant que le Ghana n'affronte le Cap-Vert dans la soirée (à 21 heures) dans la même enceinte. Grand favoris de leur poule, les Pharaons auront à coeur de remporter les trois points pour prendre la tête du groupe dès la première journée.

Déjà trois forfaits pour le Nigeria

Depuis l'annonce de sa liste pour la CAN 2024, José Peseiro - le sélectionneur du Nigeria - a déjà perdu trois joueurs. En effet, Wilfred Ndidi, Victor Boniface et Umar Sadiq sont tombés un à un. Forfaits pour la Coupe d'Afrique des Nations, les trois Super Eagles ont été remplacés par Alhassan Yusuf, Terem Moffi et Paul Onuachu.

Les listes des sélections impliquées ce dimanche

Nigeria : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo, Ola Aina, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, William Troost-Ekong, Bruno Onyemaechi, Kenneth Omeruo, Ajayi, Bassey, Zaidu Sanusi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Moses Simon (FC Nantes), Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Alhassan Yusuf, Paul Onuachu et Terem Moffi (OGC Nice).



Guinée équatoriale : Jesus Owono, Manuel Sapunga, Aitor Embela ; Carlos Akapo, Nestor Senra, Esteban Obiang, Saul Coco, Jose Elo, Hugo Buyla, Basilio Ndong, Charles Ondo, Marvin Aneboh ; Federico Bikoro, Alex Balboa, Jose Machin, Santiago Eneme, Jannick Buyla, Pablo Ganet, Federico Nguema ; Edu Salvador, Noe Ela, Josete Miranda, Luisimi Nlavo, Jose Nabil, Emilio Nsue, Oscar Siafa et Salomon Obama



Egypte : M. El Shenawy, A. El Shenawy, Abou Gabal, Sobhi, Hegazy, Abdel Moneim, Ali Jabr, Jalal, Sami, Hany, Kamal, Fattouh, Hamdi, Fathi, Ashour, Elneny, Attia, Zizo, Koka, Hamada, Salah, Fathi, Trezeguet, Marmoush, M. Mohamed (Nantes), Kahraba et Kouka.



Mozambique : Ernan Siluane, Ivane Urrubal, Fazito, Reinildo, Domingos Macandza, Mexer, Edmilson Dove, Bruno Langa, David Malembana, Ifren Matola, Nene, Amade Momade, Ricardo Guimaraes, Joao Bonde, Shaquille Nangy, Domingues, Alfonso Amade, Geny Catamo, Witi Quembo, Stanley Ratifo, Clesio Bauque, Gildo Vilanculos et Lau King.



Ghana : Richard Ofori, Joseph Wollacott, Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu (Clermont), Denis Odoi, Kingsley Schindler, Gideon Mensah (Auxerre, L2), Hamidu Abdul Fatawu, Nicholas Opoku (Amiens, L2), Daniel Amartey, Mohammed Salisu (AS Monaco), Alexander Djiku, Iddrisu Baba, Elisha Owusu (Auxerre, L2), Salis Abdul Samed (Lens), Richmond Lamptey, Majeed Ashimeru, Mohammed Kudus, André Ayew (Le Havre), Ransford Königsdörffer, Osman Bukari, Joseph Painstil, Jordan Ayew, Ernest Nuamah (OL), Inaki Williams, Antoine Semenyo et Jonathan Sowah.



Cap-Vert : Vozinha, Marcio do Rosa, Dylan Silva, Dylan Tavares (Bastia, L2), Roberto Lopes, Stopira, Diney, Logan Costa (Toulouse), Joao Correia, Steven Moreira, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kenny Rocha, Patrick Andrade, Kevin Pina, Joao Paulo, Cuca, Laros Duarte, Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Djaniny, Willy Semedo, Jovane Cabral, Bebe, Helio Varelan et Bryan Teixeira.