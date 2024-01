CAN 2024 : Les matchs du premier tour qu'il ne faut pas rater

Amadou Diawara

A partir du 13 janvier, 24 sélections vont se disputer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Jusqu'au 24 janvier, les équipes tenteront de se qualifier pour la phase à éliminations directes, qui démarrera par des huitièmes de finale. Et lors du premier tour, on devrait déjà assister à de nombreux chocs.

Ce samedi, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné en Côte d'Ivoire. Pour cet événement, 24 sélections se frotteront les unes aux autres pour tenter de prendre la succession du Sénégal, sacrée en 2021 : la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie. Lors du premier tour, les équipes seront divisées en six groupes de quatre. Et pour se qualifier pour les huitièmes de finale, il faut récupérer l'une des deux premières places de sa poule ou faire partie des quatre meilleurs troisièmes. Alors que les différents groupes sont déjà définis, voici les matchs du premier tour qu'il ne faut surtout pas rater. Ils sont tous à suivre en intégralité et en exclusivité sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Groupe A : Un duel Côte d'Ivoire - Nigeria

Dans le groupe A, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Véritables colosses du continent africain, les Eléphants et les Super Eagles se disputeront la première place de la poule. Ainsi, il ne faut en aucun cas louper le duel entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Cette rencontre est programmée le 18 janvier à 18 heures au stade Alassane Ouattara, et comptera pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2024.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait une promesse, un transfert prend forme https://t.co/pj1h8SmWIV pic.twitter.com/PnvuP9JitI — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Groupe B : Un bras de fer entre l'Egypte et le Ghana

En ce qui concerne le groupe B, on assistera à une bataille entre l'Egypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. A l'instar de la poule A, deux grosses nations africaines sont présentes : les Pharaons et les Black Stars . De la même manière, le match qu'il faudra absolument suivre est la confrontation entre l'Egypte et le Ghana. Elle aura lieu lors de la deuxième journée le 18 janvier à 21 heures au stade Félix-Houphouët-Boigny.

Une lutte à trois entre le Sénégal, le Cameroun et la Guinée

Le groupe C est considéré comme le groupe de la mort. En effet, il est également composé de deux grosses cylindrées africaines : le Sénégal et le Cameroun. Mais, un outsider figure également dans cette poule : la Guinée. On devrait donc assister à une bataille XXL à trois entre les Lions de la Teranga , les Lions Indomptables et le Syli National . La Gambie étant à la traine sur le papier dans ce groupe. Ainsi, les parties à ne surtout pas manquer sont celles opposant le Sénégal, le Cameroun et la Guinée au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Et pour le plus grand bonheur des spectateurs, il y aura un choc par journée.



Journée 1 : Cameroun - Guinée le 15 janvier à 18 heures.



Journée 2 : Sénégal - Cameroun le 19 janvier à 18 heures.



Journée 3 : Guinée - Sénégal le 23 janvier à 18 heures.

Groupe D : Une promenade de santé pour l'Algérie ?

Ayant bénéficié d'un tirage facile, l'Algérie n'aura pas de gros match à jouer au premier tour. Dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, les Fennecs devraient terminer à la première place de leur poule sans encombre. Si la logique est respectée, les hommes de Djamel Belmadi auront des gros matchs à jouer lors de la phase à éliminations directes.

La Tunisie doit se méfier du Mali et de l'Afrique du Sud

La Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Mauritanie font partie du groupe E. Ayant participé à la dernière Coupe du Monde, les Aigles de Carthage sont favoris dans cette poule. Toutefois, les Aigles et les Bafana Bafana devraient leur donner du fil à retordre. Par conséquent, les trois rencontres impliquant la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Mali sont à regarder en priorité.



Journée 1 : Mali - Afrique du Sud le 16 janvier à 21 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo.



Journée 2 : Tunisie - Mali le 20 janvier à 21 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo.



Journée 3 : Afrique du Sud - Tunisie le 24 janvier à 18 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo.

Maroc-RD Congo: Un combat fratricide entre joueurs de l'OM