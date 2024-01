CAN 2024 : Les temps forts de cette première journée

Amadou Diawara

Ce samedi soir, la Coupe d'Afrique des Nations démarrera avec la confrontation entre deux équipes du groupe B : la Côte d'Ivoire, pays hôte, et la Guinée-Bissau. En effet, les Eléphants donneront le coup d'envoi de la compétition après la cérémonie d'ouverture.

Du 13 janvier au 11 février, 24 sélections se disputeront la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie. Divisés en six groupes de quatre dans un premier temps, les équipes ont deux options pour accéder aux huitièmes de finale de la CAN 2024. D'une part, les deux premières nations de chaque poule seront qualifiés pour le tour suivant. D'autre part, les quatre meilleurs troisièmes du premier tour joueront la phase à éliminations directes.

Le Côte d'Ivoire lance la CAN contre la Guinée-Bissau

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations sera lancée ce samedi soir, une cérémonie d'ouverture est au programme juste avant le premier match. En effet, elle commencera 45 minutes avant le coup d'envoi de Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau, prévu à 21 heures au stade Olympique Alassane Ouattara D'Anyama à Abidjan. En tant qu'organisateurs de la CAN 2024, les Eléphants vont ouvrir le bal, comme la tradition le veuts . Et ils seront opposés aux Djurtus . Une équipe largement à leur portée. Cette rencontre sera à suivre en exclusivité sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS , comme toutes les autres matchs de la Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs. En plus de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau, le Nigeria et la Guinée équatoriale composent également ce groupe A. Toutefois, les deux autres équipes de cette poule ne s'affronteront que le lendemain, soit ce dimanche à 15 heures dans la même enceinte.

Deux forfaits pour la Côte d'Ivoire

Malheureusement pour Jean-Louis Gasset, il devra composer sans deux de ses hommes forts pour le premier match de la Côte d'Ivoire pour sa Coupe d'Afrique des Nations. En effet, Sébastien Haller et Simon Adingra sont forfaits pour le duel contre la Guinée-Bissau de ce samedi soir. « Sébastien Haller ? Demain (samedi), il ne sera pas dans le groupe c’est sûr, mais il y a cinq jours entre le premier et le deuxième match. Il va faire un travail conséquent, on va voir comment réagit sa cheville, au même titre que Simon Adingra, qui lui avait un problème musculaire. Ils ont repris l’entraînement avec le groupe. Tout va bien. On est dans les délais, on a passé hier (jeudi) les IRM de contrôle, le professeur (Abdoulaye) Bana (le médecin de l’équipe) est revenu ravi. Ils ont mis les chaussures et ont commencé à courir avec le groupe, ils ont fait un tennis ballon. Tout se déroule comme prévu » , a précisé le sélectionneur des Eléphants en conférence de presse ce vendredi.

La liste de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2024

Le groupe complet de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, pour la Coupe d'Afrique 2024 : Yahia Fofana (Angers, Ligue 2), Badra Ali Sangaré, Charles Folly, Serge Aurier, Willy Boly, Ismaël Diallo, Ousmane Diomandé, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfred Singo (AS Monaco), Amani Lazaré, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri, Simon Adingra, Jonathan Bamba, Jérémie Boga (OGC Nice), Oumar Diakité (Reims), Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso et Nicolas Pépé.

La liste de la Guinée-Bissau pour la CAN 2024

Le groupe complet de Baciro Candé, le sélectionneur de la Guinée-Bissau, pour la CAN 2024 : Jonas Mendes, Fernando Embadje, Ouparine Djoco, Marcelo Djalo, Opa Sangante (Dunkerque, Ligue 2), Sori Mané, Fali Candé (Metz), Edgar Ié, Nanu, Houboulang Mendes, Jefferson Encada, Nito Gomes, Dalcio Gomes, Alfa Semedo, Moreto Cassama, Janio Bikel, Carlos Mané, Carlos Gomes, Mama Baldé (OL), Zinho Gano, Franculino, Zé Turbo, Mauro Rodrigues, Famana Quizera et Marciano.