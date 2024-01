CAN 2024 - Maroc - Tanzanie : Les Lions de l'Atlas grands favoris

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc va défier la Tanzanie. Si la logique est respectée, les Lions de l'Atlas devraient l'emporter sans encombre face aux Taifa Stars. Demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, les hommes de Walid Regragui ne devraient laisser aucune chance à leur adversaire de ce mercredi après-midi.

Ce mercredi, le Maroc va lancer sa Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de l'Atlas vont disputer leur tout premier match de la compétition. Tombé dans le groupe F, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde a hérité d'un tirage plus que favorable. En effet, les hommes de Walid Regragui vont devoir se frotter à la Tanzanie, à la République démocratique du Congo et à la Zambie lors du premier tour de la CAN. Trois équipes largement à la portée du Maroc.

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour ce grand retour https://t.co/BE15wOxSwB pic.twitter.com/4cudmodvP0 — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Un tirage clément pour le Maroc

Grand favori du groupe F, et en ballotage plus que favorable pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc va se frotter à la Tanzanie lors de son tout premier match. La rencontre a lieu ce mercredi à 18 heures au stade Laurent Pokou à San-Pédro, et est à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Le Maroc fait ses débuts contre la Tanzanie

Pour ne pas vivre la même mésaventure que le Nigeria, l'Egypte et l'Algérie, respectivement tenus en échecs par la Guinée équatoriale (1-1), le Mozambique (2-2) et l'Angola (1-1) lors de cette première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc ne devra en aucun cas sous-estimer la Tanzanie. En d'autres termes, les Lions de l'Atlas vont devoir assoir leur domination sur les Taifa Stars dès le coup d'envoi, et ce, pour éviter une mauvaise surprise.

Les compositions probables de Maroc - Tanzanie

Le XI probable de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc : Yassine Bounou – Noussair Mazraoui, Romain Saiss, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi – Sofyan Amrabat, Amine Adli, Amine Harit, Bilal El Khannouss, Hakim Ziyech – Youssef En Nesyri.



Le XI probable d'Adel Amrouche, le sélectionneur de la Tanzanie : Kwesi Kawawa – Miroshi, Hamad, Bakari Mwamnyeto, Lusajo Mwaikenda, Mnoga – Abraham, Sospeter Bajana, Mkami, M'Mbombwa – Kibu Dennis.