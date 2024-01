CAN 2024 - Côte d'Ivoire - Nigeria : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Ce jeudi, la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations est lancée. Après sa victoire convaincante face à la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire doit se frotter à l'autre grosse cylindrée de la poule A : le Nigeria. Les Super Eagles auront faim de victoire après leur contre-performance face à la Guinée équatoriale.

Ayant disputé le match d'ouverture en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire n'a pas tremblé lors de son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Eléphants se sont imposés face à la Guinée-Bissau (2-0). Le Nigeria, de son côté, a été tenu en échec par la Guinée équatoriale lors de la première journée de la phase de poule (1-1). Avant le deuxième rendez-vous du premier tour, la Côte d'Ivoire est seule en tête du groupe A avec 3 points, devant le Nigeria et la Guinée équatoriale, qui sont à égalité avec 1 point. A la traine et avec aucun point, on retrouve la Guinée-Bissau, battue par les Eléphants .

La Côte d'Ivoire peut valider son ticket pour les 1/8èmes

Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a la lourde tâche d'affronter le Nigeria. D'autant que les Super Eagles ont perdu des points précieux au démarrage. Les deux colosses de la poule A se frotteront l'un à l'autre ce jeudi à 18 heures au stade Alassane Ouattara d’Abidjan. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Victoire obligatoire pour le Nigeria ?

Ayant remporté son premier match, la Côte d'Ivoire a l'occasion de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN en cas de victoire contre le Nigeria. Dans un tel scénario, les Eléphants pourront se donner la chance de pouvoir faire tourner lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules. Pour sa part, le Nigeria a déjà grillé son joker dans le groupe A. Après leur nul face à la Guinée équatoriale, les Super Eagles n'ont plus le droit à l'erreur. En effet, ils sont presque dans l'obligation de l'emporter face à la Côte d'Ivoire, favorite de la poule et pays organisateur, pour ne pas risquer une élimination dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les compositions probables de Côte d'Ivoire - Nigeria

Le XI probable de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire : Yahia Fofana - Serge Aurier, Ousmane Diomande, Evan Ndicka, Ghislain Konan - Franck Kessié, Ibrahim Sangare, Seko Fofana - Jeremie Boga, Jean-Philippe Krasso et Jonathan Bamba.



Le XI probable de José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria : Stanley Nwabili - Ola Aina, William Troost-Ekong, Ajayi, Zaidu Sanusi - Frank Onyeka, Moses Simon, Alhassan Yusuf, Alex Iwobi, Ademola Lookman - Victor Osimhen.