CAN 2024 : Horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Mali - Afrique du Sud

Amadou Diawara

Dans le groupe E avec la Tunisie et la Namibie, qui s'affrontent ce mardi à 18 heures, le Mali et l'Afrique du Sud se livreront une belle bataille à partir de 21 heures. Alors que les Aigles de Carthage sont les favoris de cette poule, ce duel entre les Aigles et les Bafana Bafana est déjà décisif. En effet, le Mali et l'Afrique du Sud peuvent prendre une belle option pour récupérer l'une des deux premières places du groupe.

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations a été lancée, les équipes du groupe E jouent leur premier match ce mardi. En effet, la Tunisie défie la Namibie à 18 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo. Si la logique est respectée, les Aigles de Carthage ne devraient faire qu'une bouchée des Brave Warriors , ayant disputé la dernière Coupe du Monde au Qatar. Par conséquent, le bras de fer entre le Mali et l'Afrique du Sud est déjà importantissime.

Le Mali est opposé à l'Afrique du Sud

Ce mardi soir, le Mali et l'Afrique du Sud se feront face au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo. Ce choc de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu à 21 heures et sera diffusé sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS , comme l'intégralité des rencontres de la compétition. Qualifiée pour la dernière Coupe du Monde, la Tunisie est favorite du groupe E. Toutefois, le Mali et l'Afrique du Sud peuvent donner du fil à retordre aux Aigles de Carthage . Mais avant de se frotter à la Tunisie, les Aigles et les Bafana Bafana vont se livrer un bras de fer.

Un duel déjà décisif dans le groupe E ?

Si la Tunisie honore son rang face à la Namibie, le Mali et l'Afrique du Sud seront distancés dès la première journée en cas de défaite. Il faudra donc un exploit face aux Aigles de Carthage pour recoller. Les Aigles et les Bafana Bafana ont donc un intérêt commun : remporter le duel de ce mardi soir. Et un résultat nul ferait les affaires de la Tunisie. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Les compositions probables de Mali - Afrique du Sud

Le XI probable d'Eric Chelle, le sélectionneur du Mali : Ismael Diawara - Hamari Traore, Sikou Niakate, Mamadou Fofana, Falaye Sacko - Amadou Haidara, Lassana Coulibaly, Yves Bissouma - Moussa Doumbia, Ibrahim Sissoko et Sekou Koita.



Le XI probable d'Hugo Broos, le sélectionneur de l'Afrique du Sud : Veli Mothwa - Khuliso Mudau, Siyanda Xulu, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba - Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole - Zakhele Lepasa, Themba Zwane, Percy Tau - Mihlali Mayambela.