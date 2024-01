CAN 2024 : La première très attendue de l'Algérie contre l'Angola

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie va se frotter à l'Angola ce lundi soir. Malgré son statut de grandissime favori face aux Gazelles Noires et dans le groupe D, les Fennecs ne comptent en aucun cas prendre ce premier match à la légère.

Tombé dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l'Algérie a bénéficié d'un tirage clément. En effet, les Fennecs n'affronteront aucune grosse cylindrée lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré tout, Djamel Belmadi est méfiant avant d'aborder le premier match de son équipe face aux Gazelles Noires ce lundi soir à 21 heures au stade de la Paix à Bouaké. Une rencontre à suivre les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

L'Algérie se méfie de l'Angola

Présent en conférence de presse ce dimanche, Djamel Belmadi a annoncé la couleur avant Algérie-Angola. « J’ai pour habitude de dire qu’un tournoi pour un compétiteur, c’est d’avoir un maximum d’ambition. La pression, on vit avec, encore plus chez nous. Si on n’est pas prêts pour ça, on n’a pas grand-chose à faire dans ce domaine-là. Un premier match, ça influe sur tout le reste de la compétition, nous avons deux exemples depuis que je suis à la tête de cette sélection. (...) Pour ce premier match, c’est facile de vouloir marquer vite et beaucoup, mais il y a un adversaire en face comme l’Angola qui ne prend pas beaucoup de buts. Et puis, il y a une gestion d’1h30 de match. Cette équipe angolaise bien sûr qu’on la connait, notamment son compartiment défensif, elle encaisse peu de buts. Pas que la défense, il y a é les également les milieux Fredy, Show, Kaliano qui travaillent beaucoup, et ils ont aussi des atouts offensifs », a confié le sélectionneur des Fennecs .

«L'Angola ne prend pas beaucoup de buts»

De son côté, Riyad Mahrez estime que la victoire est obligatoire contre l'Angola. « Le plus important, c’est de bien entamer la compétition et prendre match après match. Mais comme tout le monde, nous avons des ambitions. Dans notre groupe il y a des joueurs dont c’est la première CAN, d’autres ont plus d’expérience. Mais on insiste sur le fait de bien débuter. (...) Le groupe vit bien, mais on ne va pas se raconter d’histoires, il faut gagner. En 2021, il y a eu beaucoup de circonstances, il y avait le covid, on avait eu peu de temps de préparation. Forcément, c’était un peu difficile de travailler. Là tout le monde est arrivé en même temps, on s’est retrouvé ensemble dans un autre pays. La sérénité est là, mais encore une fois la sérénité, ça ne fait pas gagner les matches. J’ai la conviction que nous sommes prêts » , a déclaré l'attaquant de l'Algérie en conférence de presse.

Les compositions probables d'Algérie-Angola

Le XI probable de Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie : Anthony Mandrea - Youcef Atal, Ramy Bensebaini, Aïssa Mandi, Rayan Ait Nouri - Sofiane Feghouli, Nabil Bentaleb, Ismaël Bennacer - Farès Chaïbi, Riyad Mahrez et Islam Slimani.



Le XI probable de Pedro Gonçalves, le sélectionneur de l'Angola : Adilson Neblu - Augusto Carneiro, Jonathan Buatu-Mananga, Kialonda Gaspar, Loide Augusto - Keliano Manuel, Cafumana, Alfredo Ribeiro - Zito Luvumbo, Joao Milson et Gelson Dala.