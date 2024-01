CAN 2024 - Bagarre : Les dernières révélations

Amadou Diawara

Ce dimanche, le Maroc et la République démocratique du Congo se sont affrontés pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les deux équipes n'ont pas réussies à se départager (1-1). A l'issue d'une rencontre sous haute tension, une bagarre générale a éclatée.

Tombé dans le groupe F, le Maroc s'est frotté à la République démocratique du Congo ce dimanche. Après leur victoire convaincante face à la Tanzanie mercredi dernier (3-0), les Lions de l'Atlas pouvaient composer leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations dès leur deuxième match, et ce, en cas de victoire contre la République démocratique du Congo. Toutefois, les hommes de Walid Regragui n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul.

CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana... Le programme de cette nouvelle journée https://t.co/PtS7BXLLOt pic.twitter.com/sw2hUdL1Lf — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Bagarre générale après Maroc - RDC

Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN, le Maroc était opposé à la République démocratique du Congo. Après avoir ouvert le score dès la 6ème minute de jeu grâce à Achraf Hakimi, les Lions de l'Atlas ont vu leur adversaire revenir à hauteur dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Finalement, le Maroc et la République démocratique du Congo sont restés dos à dos à l'issue de la partie (1-1).

🚨 Énorme bagarre sur le terrain puis dans le couloir entre les deux équipes. Scène complètement surréaliste où les deux équipes courent vers le couloir. #CAN2023 pic.twitter.com/xulu0ljhNG — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 21, 2024

Une altercation entre Regragui et Mbemba a tout déclenché

Après le coup de sifflet final, la situation a dégénéré entre le Maroc et la République démocratique du Congo. En effet, une bagarre générale a éclatée entre joueurs et membres du staff des deux sélections. Plus précisément, ils en sont venus aux mains sur la pelouse du stade Laurent Pokou à San-Pédro, avant de regagner les couloirs du stade en courant. Un incident déclenché par une altercation entre Chancel Mbemba et Walid Regragui. Le clash a débuté lorsque le sélectionneur du Maroc a interrompu la prière du joueur de la RDC pour lui demander des comptes. Les deux équipes étaient déjà très tendue lors de la rencontre. L'arbitre ayant sifflé 34 fautes au total.