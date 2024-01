Mercato - OM : Duel final pour ce transfert, ça chauffe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A moins d'une semaine de la fermeture du mercato, le temps presse pour l'OM qui espère bien recruter un nouveau latéral gauche afin de compenser le départ de Renan Lodi. L'arrivée d'Ulisses Garcia ne suffit pas, et Gennaro Gattuso attend toujours un autre joueur à ce poste. Et cela semble désormais se jouer entre Quentin Merlin et Nuno Tavares.

L'OM va rapidement devoir s'activer afin de dénicher son tant attendu latéral gauche pour compenser le départ de Renan Lodi qui s'est engagé avec Al-Hilal pour 20M€. Présent en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria a d'ailleurs évoqué ce dossier. « La réalité aujourd'hui est que nous travaillons en parallèle sur trois joueurs pour être bien préparés dans différentes circonstances », assurait le président de l'OM.

Duel entre Merlin et Tavares pour le poste de latéral gauche ?

Cependant, selon les informations de La Provence , il s'agit en réalité d'un duel final pour le poste de latéral gauche. En effet, le quotidien régional assure que dans cette dernière ligne droite du mercato, seuls Quentin Merlin et Nuno Tavares sont encore en course pour un transfert à l'OM.

Avantage Merlin, qui a la préférence de l'OM