Mercato - OM : Longoria a recruté sa grande priorité

Alexis Brunet

Ce jeudi, Pablo Longoria s'est présenté en conférence de presse, pour présenter sa nouvelle recrue au poste de latéral gauche, Ulisses Garcia. Le président marseillais a affirmé que le recrutement du Suisse était une priorité, que l'OM le suivait depuis de nombreuses années, et qu'il était donc le parfait remplaçant de Renan Lodi.

Pablo Longoria a déjà offert trois renforts à Gennaro Gattuso. Le président de l'OM a mis la main sur Jean Onana, Ulisses Garcia, ainsi que Faris Moumbagna. Mais le mercato marseillais pourrait ne pas être fini, notamment pour ce qui est du poste de latéral gauche. Le nom de Quentin Merlin revient avec insistance.

Garcia était une priorité pour Longoria

Ce jeudi, Pablo Longoria était présent en conférence de presse, afin de présenter Ulisses Garcia. Le président de l'OM a affirmé que le Suisse était une priorité pour Marseille. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Ulisses Garcia, on avait dit que pour nous c'était une priorité au début du mois de janvier de trouver un arrière gauche. C'est un latéral qu'on suivait depuis longtemps. Marco Otero nous parlait tout le temps de lui, il l'avait connu à Zurich. Il a été très bon en Ligue des Champions avec les Young Boys cette saison. »

Garcia, le parfait remplaçant de Lodi ?