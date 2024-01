Vente OM : Le prochain boss, c’est lui !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête de l'OM depuis février 2021, Pablo Longoria serait sur la sellette. Les rumeurs bruissent concernant un départ en fin de saison. En coulisses, l'Espagnol préparerait son départ, confiant plusieurs tâches à Stéphane Tessier, directeur général de l'équipe. Ce dernier pourrait diriger l'OM au moment de la vente du club.

Chahuté par certains supporters marseillais en septembre dernier, Pablo Longoria est resté fidèle à l'OM. Mais les récents évènements survenus à Marseille ont provoqué un choc chez le dirigeant espagnol, longtemps intouchable. Récemment, il a vu plusieurs de ses proches quitter l'OM et a délégué certaines tâches à son conseiller Mehdi Benatia, mais aussi à Stéphane Tessier, directeur général du club.

Mercato - OM : Accord trouvé, une manœuvre risquée pourrait coûter cher ! https://t.co/mIN9SIeOhc pic.twitter.com/0PoasEj89p — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Longoria désigne son successeur

En coulisses, Longoria laisse entendre qu'il n'est plus aux manettes. « Je n'ai plus la main, c'est Tessier le décideur final ! » aurait-il confié. Agé de 48 ans, Tessier est pressenti pour remplacer l'Espagnol à la présidence du club. « Il est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies et, quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison » a confié un membre de l'OM.

Un départ lié à la vente de l'OM ?