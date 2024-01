OM : Coup dur pour un crack, il annonce le verdict

Hugo Chirossel

Déjà privé de plusieurs joueurs partis à la CAN, l’OM a en plus perdu Bilal Nadir. Ce dernier est sorti sur blessure dimanche dernier, lors de la rencontre face au Stade Rennais, et est touché au ligament croisé du genou gauche. Le milieu de terrain de 20 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux, confirmant que sa saison était terminée.

En raison des nombreuses absences à l’OM, Bilal Nadir comptait en profiter pour gratter un peu de temps de jeu. Dimanche dernier, il a enchaîné une troisième titularisation consécutive, lors de l’élimination en 16es de finale de la coupe de France face au Stade Rennais. Mais le milieu âgé de 20 ans a été contraint de céder sa place sur blessure. Lundi, l’OM a annoncé que Bilal Nadir était touché au ligament croisé du genou gauche.

« Je vous annonce que la saison est terminée pour moi »

Ce mardi, Bilal Nadir s’est exprimé sur Instagram , confirmant que cette blessure met fin à sa saison : « Je reviens vers vous afin de communiquer au sujet de ma blessure qui a eu lieu lors du match de coupe de France contre Rennes. Comme vous le savez, lors de la rencontre, c’est à contre cœur que j’ai dû céder ma place pour cause de blessure. Après examens, les images ont révélé une rupture du ligament croisé, et c’est avec une grande tristesse que je vous annonce que la saison est terminée pour moi . »

« Je ferais tout pour revenir rapidement sur les terrains »