Mercato - OM : Catastrophe pour un crack, son avenir relancé ?

Nouvelle tuile pour l’OM, qui doit déjà faire sans plusieurs titulaires à cause de la CAN. Sorti sur blessure dimanche contre Rennes, Bilal Nadir souffre du ligament croisé du genou gauche, de quoi mettre fin à sa saison. Une grosse tuile pour le club phocéen et son joueur, en fin de contrat à l’issue de la saison. De quoi relancer son avenir ?

Désireux de grappiller du temps de jeu à l’OM, Bilal Nadir connaissait sa troisième titularisation consécutive dimanche sur la pelouse du Stade Rennais. Un 16e de finale de Coupe de France qui a viré au cauchemar pour le milieu de terrain. Outre l’élimination de l’OM, Bilal Nadir a quitté la pelouse en première période sur blessure, souffrant du ligament croisé du genou gauche. De quoi lui faire rater la fin de la saison.

Bilal Nadir en fin de contrat

Un énorme coup dur pour l’OM qui doit déjà faire sans certains de ses joueurs partis à la CAN et évidemment pour Bilal Nadir, dont l’avenir s’écrit en pointillé alors que son contrat arrive à terme en juin prochain. Cette longue blessure relancera-t-elle alors les plans de Pablo Longoria avec le Marocain de 20 ans ? Pas forcément.

L’OM compte toujours le prolonger