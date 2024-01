Mercato - OM : Longoria jette l’éponge !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La priorité de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato hivernal est identifiée avec la recherche d’un latéral gauche suite au départ de Renan Lodi. Alors que plusieurs noms continuent de circuler pour débarquer, Adrien Truffert semble pour sa part très loin de la cité phocéenne, et la direction l’aurait bien compris.

Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna devraient prochainement être suivi par au moins un renfort du côté de l’OM, à la recherche d’un latéral gauche titulaire suite au départ de Renan Lodi en Arabie saoudite. Pablo Longoria s’active pour dénicher l’heureux élu avant la fin du mois, et le nom d’Adrien Truffert est notamment revenu avec insistance durant plusieurs jours. Le joueur du Stade Rennais plaît en effet à l’OM, qui devrait être contraint de revoir ses plans.



L'OM abandonne Truffert

Car en Bretagne, on ne compte pas céder Adrien Truffert en ce mois de janvier. « Il n'y a aucun sujet Adrien Truffert. On a identifié des besoins sur ce mercato. Ce n'est pas pour en ouvrir d'autres qui n'étaient pas prévus », a déjà prévenu Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais en rajoutant une couche peu après : « L’OM a contacté beaucoup de monde à ce poste. Pas de sujet, on a échangé, c'est dans les plans de continuer avec lui jusqu'à la fin de saison ». Selon La Provence , le message a bien été reçu par l’OM, qui semble ne plus y croire.

D'autres dossiers sont étudiés