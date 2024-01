Mercato - OM : Benatia prépare une surprise à Marseille ?

Hugo Chirossel

D’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM veut s’attacher les services d’un deuxième latéral gauche, à la suite du départ de Renan Lodi à Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Dans cette optique les pistes les plus chaudes semblent mener à Adrien Truffert et Quentin Merlin. Mais dans le même temps, Mehdi Benatia travaille sur deux autres dossiers.

Les recherches de l’OM au poste de latéral gauche se compliquent. Bien qu’Ulisses Garcia soit arrivé lors de cette période de mercato hivernal, les dirigeants marseillais ont l’ambition de s’attacher les services d’une deuxième latéral gauche. Une volonté qui est due au départ de Renan Lodi à Al-Hilal, ce qui n’était pas prévu.

Mercato - OM : Il se lâche après son transfert à 25M€ https://t.co/SXCKZKyVU5 pic.twitter.com/HpLu51pdPB — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Ça se complique pour Truffert et Merlin

Depuis l’ouverture du marché des transferts plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur de l’OM. Dernièrement, ce sont les pistes menant à Adrien Truffert (22 ans) et Quentin Merlin (21 ans) qui semblent les plus chaudes. Sauf que le Stade Rennais et le FC Nantes ne sont pas prêts à s’en séparer.

Benatia a deux autres pistes