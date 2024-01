Mercato - OM : Une offre va partir pour ce transfert

Amadou Diawara

Pour remplacer Renan Lodi, transféré à Al Hilal il y a quelques jours, l'OM voudrait boucler la signature d'Adrien Truffert. Après avoir pris des renseignements auprès de l'entourage du joueur ce dimanche, les dirigeants marseillais compteraient passer à l'offensive. Toutefois, le Stade Rennais pourrait refuser la proposition de l'OM, faute de temps pour trouver le successeur d'Adrien Truffert d'ici la fin du mois de janvier.

Il y a quelques jours, Renan Lodi a quitté l'OM. En effet, l'international brésilien s'est engagé en faveur d'Al Hilal, et ce, après avoir passé seulement six mois à Marseille. Orphelin de son latéral gauche titulaire, l'OM s'activerait pour dénicher son héritier.

OM : Gattuso annonce deux gros coups durs https://t.co/6pHDXbQbh6 pic.twitter.com/vekItSvdoF — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

L'OM va bientôt dégainer pour Truffert

Selon les informations du Parisien , Mehdi Benatia aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes pour la succession de Renan Lodi, et notamment celui d'Adrien Truffert. D'ailleurs, la direction de l'OM aurait pris des renseignements auprès de l'entourage du défenseur du Stade Rennais ce dimanche. Et pour finaliser ce dossier au plus vite, le club présidé par Pablo Longoria serait sur le point de lancer l'assaut.

Le Stade Rennais devrait recaler l'OM pour Truffert