Mercato - OM : Le vent a tourné, quel avenir pour Longoria à Marseille ?

La rédaction

Président de l’OM depuis le mois de février 2021, Pablo Longoria commence à perdre un sérieux crédit auprès des observateurs et des supporters du club. La faute à une instabilité tant sur le sportif qu’au sein de la direction. Et alors qu’il est question d’un éventuel rachat de l’Olympique de Marseille, quel avenir est-il réservé à Longoria à Marseille ? C’est notre sondage du jour !

Pablo Longoria est à l’OM depuis l’été 2020. Cependant, seulement une demi-année plus tard, Longoria est devenu le président de l’Olympique de Marseille en février 2021. Depuis le début de sa présidence, l’OM a changé de visage à de multiples reprises. Que ce soit au niveau des entraîneurs puisque Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et à présent Gennaro Gattuso se sont succédés sur le banc de touche olympien.

Riolo : «L’année prochaine, je ne vois personne rester»

Et au niveau de l’effectif, c’est le grand chamboulement perpétuel. Entre les prêts qui ne se soldent pas par un transfert ou bien les paris de Pablo Longoria qui de temps à autre n’apportent pas satisfaction, sans oublier l’émergence du football saoudien qui vient de chiper Renan Lodi à l’OM seulement six mois après son arrivée. La stabilité n’est pas présente à Marseille et notamment dans la direction. Dans la foulée de la réunion explosive entre les associations de supporters et certains dirigeants marseillais le 18 septembre dernier, Marcelino a déposé sa démission, Javier Ribalta qui était le bras droit de Pablo Longoria et le directeur du football a également claqué la porte. Il en a été de même pour David Friio, parti pour sa part à l’OL. La semaine dernière, Daniel Riolo annonçait indirectement de nouveaux changements à l’OM en fin de saison. « L’année prochaine, je ne vois personne rester. Gattuso a une sorte de clause liée à la Ligue des champions, sinon il s’en va. Longoria a été quitté par ses plus fidèles collaborateurs. Tessier prend de plus en plus de place au club et on sait que son intention c’est d’être président du club. Je me prépare à un nouveau grand chambardement cet été à l’OM. On verra comment ça va repartir et avec qui ».

«On recommence un peu le Bricorama»

Daniel Riolo a également regretté le bricolage intempestif de Pablo Longoria à l’OM. « On recommence un peu le Bricorama avec notamment le mec de Vérone qui doit venir, mais finalement il ne vient plus, mais au final ils prennent un autre gars. En ce moment à l’OM, tu ne prends que des mecs pour qui les supporters doivent faire des recherches pour savoir qui c’est et derrière doivent prier qu’il soit bon et que ça colle ».

OM : Benatia annonce un coup dur https://t.co/sgYM2NkWr0 pic.twitter.com/6THYE11uM7 — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

«Je suis partisan de la stabilité»

Et ce n’est pas Loïc Rémy qui dira le contraire. Pour La Provence, l’ancien buteur de l’OM entre 2010 et 2013, a tenu le discours suivant. « Je suis partisan de la stabilité. Je m’inspire de ce qu’il y a de mieux, comme Manchester City qui ne change pas forcément d’effectif d’une année sur l’autre, mais y apporte juste de la valeur ajoutée chaque saison. Il faut garder un certain équilibre, parce qu’il faut du temps pour que les changements prennent et que les nouveaux s’adaptent ; parfois, c’est plus ou moins long. Les dirigeants de l’OM ont décidé de faire autre chose. Je ne sais pas si c’est judicieux ».