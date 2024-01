Mercato - PSG : Mourinho à Paris, il interpelle le Qatar !

Pierrick Levallet

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a exploré plusieurs pistes sur le marché des entraîneurs. La direction parisienne s'est finalement tournée vers Luis Enrique, mais José Mourinho avait également été envisagé. Depuis, le Special One a été licencié de l'AS Roma. Mickaël Landreau a alors interpellé le Qatar pour le coach portugais.

Après une saison éreintante, Christophe Galtier n’a pas été reconduit à son poste d’entraîneur au PSG. Le technicien français a alors quitté la capitale après seulement une année. Pour le remplacer, la direction parisienne a décidé d’accorder sa confiance à Luis Enrique. Mais le PSG avait exploré plusieurs pistes avant de se tourner vers l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

L'AS Roma a viré Mourinho

Le nom de José Mourinho était notamment revenu plusieurs fois. Finalement, le Special One avait décidé de poursuivre l’aventure à l’AS Roma. Depuis, le coach portugais a été licencié et est libre de tout contrat depuis le 16 janvier dernier. Mickaël Landreau n’a alors pas manqué d’interpeller le Qatar et le PSG.

«J’aurais aimé qu’il soit à Paris»